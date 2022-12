Zorro no te lo lleves: Cuatro consejos para hacer rendir tu aguinaldo

Está muy cerca que caiga lo mejor de diciembre: el aguinaldo, por eso, aquí te presentamos cuatro consejos para que lo cuides y no se te vaya como agua de las manos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros te comparte algunas recomendaciones para hacer rendir el aguinaldo en favor de tus finanzas.

Para empezar, lo básico: armar un presupuesto. Ordena tus ingresos y gastos, así podrás verificar en qué es necesario destinar tu dinero; si tienes deudas, dales prioridad y liquídalas. Ya después puedes destinar que a la cena, a los regalos de Santa, al intercambio del trabajo, etc.

Lee: Todo sobre el aguinaldo 2022: cuándo lo pagan, cómo calcularlo y quiénes lo reciben

Si quieres comenzar a cumplir tus metas para el próximo año, el ahorro es indispensable para hacerlas realidad. Al recibir tu aguinaldo te sugerimos hacer un cochinito y destinar ahí una parte del dinero.

Como tercer consejo ten presente decir no al tarjetazo. Evita que se consuma tu aguinaldo en gastos cotidianos, como la compra de la despensa o comidas fuera de casa.

¡Ojo! No hagas compras de pánico. Recuerda que los precios de los productos crecen conforme se acerca la Navidad; para que esto no afecte tu bolsillo, y sobre todo no entres en pánico, planea tus compras con anticipación.

Protección en el mundo virtual

Porque el dinero también circula en línea y en el operativo “Aguinaldo Seguro 2022“, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emite algunas recomendaciones para que no seas víctima de cibercriminales.

Se te aconseja tener un antivirus actualizado pero también verificar la autenticidad del sitio web al que estás ingresando; algunos puntos clave son la ortografía, la calidad de las imágenes, el funcionamiento de redirección a las redes sociales (en general falla en sitios apócrifos), y corroborar la URL y dirección física del establecimiento.

También puedes utilizar plataformas intermediarias de pago, tarjetas de prepago o tarjetas virtuales de un solo uso, esto ayuda a proteger los datos bancarios y evita que sean usados para otros cargos.

Otro de los consejos para cuidar tu aguinaldo es evitar hacer caso a mensajes, sobre todo de SMS, en donde se reporte un supuesto cargo, lo mejor es acudir a los medios de contacto oficiales de la institución bancaria y evita ingresar en la liga que muestran estos mensajes.