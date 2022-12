Temen que Yasmín Esquivel sea presidenta de la Corte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió nuevamente a la ministra Yasmín Esquivel de las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura, al asegurar que ha actuado con rectitud y respaldando las incursiones del mandatario en el Poder Judicial.

En conferencia mañanera, el presidente señaló que la acusación de plagio se dio previo a la votación por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde Esquivel es candidata a suceder al ministro Arturo Zaldívar.

Para López Obrador, sus adversarios temen que la ministra llegue a ser presidenta de la Corte, aunque dijo que su gobierno no tiene candidatos.

.@lopezobrador_ defendió a la ministra @YasminEsquivel_ asegurando que las acusaciones de plagio son porque “ha actuado con rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al poder judicial cuando todos estaban en contra”, previo a la elección de la presidencia en la Suprema Corte. pic.twitter.com/Bxwi2anokY — Animal Político (@Pajaropolitico) December 26, 2022

“Sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto porque no tenemos candidatos, no nos corresponde elegir, somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, pero por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata, porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial, cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, ella ha votado junto con la ministra Loretta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente, tienen miedo los del conservadurismo de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país”, sostuvo López Obrador.

“¿A quién quieren los conservadores? No me voy a meter en eso pero les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos”, insistió.

Este 25 de diciembre, Yasmín Esquivel Mossa dijo haber denunciado el supuesto plagio de su proyecto de tesis de licenciatura, el cual comenzó a redactar en 1985, un año antes, dijo, que una “similar” que elaboró el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que respaldará la decisión que tome la UNAM, quien halló “un alto nivel de coincidencias” entre la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel y un trabajo de otro alumno de la Facultad de Derecho presentado un año antes.

“Lo que hay que ver es quién plagió a quién y hacer la investigación y es muy bueno esto, muy sano”, señaló el mandatario.