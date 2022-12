Mamá de hermanas que cayeron en coladera denuncia falta de ayuda

María Elvira Canchola Montoya, madre de Sofía y Esmeralda, las hermanas que perdieron la vida al caer en una coladera en la Ciudad de México, reclama que a un mes de la muerte de sus hijas, no ha recibido ayuda por parte del Gobierno.

Durante la misa en memoria de sus hijas, María Elvira reclamó que “las autoridades capitalinas siguen con el trámite del proceso y no le han dado resultados“.

“Al día de hoy, el gobierno a mí, en mi mano, no me ha dado un peso. Me dicen que el apoyo funerario aún sigue con trámites”, dijo la madre de las jóvenes en entrevista con medios de comunicación.

María Elvira Canchola, madre de #Esmeralda y #Sofía, quienes perdieron la vida al caer en una alcantarilla en las inmediaciones del #PalacioDeLosDepprtes, @IztacalcoAl, denuncia la insensibilidad de las autoridades capitalinas para darle respuesta a su petición de justicia

Lee: Gobierno CDMX investiga si hubo omisión o negligencia por muerte de hermanas que cayeron en coladera

Desde la lateral de Viaducto Río de la Piedad y Añil, alcaldía Iztacalco, lugar donde las hermanas perdieron la vida, su madre reiteró que “no es justo lo de mis niñas, ellas no pidieron esa negligencia“.

“Ellas no tuvieron la culpa, no puede ser posible que las autoridades sean tan deshumanas para brindar los servicios básicos. Yo no pedí estar en esta situación“, declaró María Elvira.

La Familia de Sofía y Esmeralda recalcaron que tras un mes de su pérdida, no hay hasta el momento ninguna persona detenida o responsable por la muerte de las jóvenes.

Sofía y Esmeralda iban camino a un concierto

El 10 de noviembre, Sofía y Esmeralda, dos hermanas de 17 y 23 años, murieron ahogadas tras caer a una coladera de drenaje sin tapa.

Las jóvenes caminaban por la zona del Palacio de los Deportes hacia un concierto, cuando cayeron; su padre, quien las acompañaba, así como transeúntes intentaron ayudarlas a salir, pero no pudieron salvarlas.

Dos días después de la tragedia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se investigará si hubo omisión o negligencia en el reporte del robo de la tapa de la alcantarilla. Sin embargo, no se ha brindado más información del caso.