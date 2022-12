En Jalisco hay una playa incluyente y sustentable: Cuastecomates

Ya casi llegan las vacaciones decembrinas, y si estás pensando en un descanso frente al mar, puedes considerar Cuastecomates, la playa incluyente y sustentable de Jalisco, ideal para las personas con discapacidad.

Para brindarles a ellas y a sus acompañantes una experiencia más cómoda y segura, esta playa ubicada en el municipio de Cihuatlán, a 350 kilómetros de Guadalajara, cuenta con un andador renovado para acceder a la arena y al mar.

A consecuencia de las condiciones ambientales a las que estaba expuesto, el andador para las personas con discapacidad se encontraba deteriorado y requería de una urgente restauración o renovación, por lo que se recurrió a un material ecológico 100% reciclado del plástico: plastimadera, de alta calidad, gran durabilidad y, sobre todo, resistencia.

Dicho material no se hincha ni se expande, tiene buen aislamiento térmico y no se astilla. Y lo mejor: no requiere mantenimiento.

Se utilizaron alrededor de 37 mil kilogramos de este material, lo que evita que termine en ríos, mares y lagos. Y, además, al no usar madera natural, se evitó la tala de 30 árboles tipo pino de 40 centímetros de diámetro y 25 metros de alto, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otra de las ventajas del material utilizado en el andador es que cuenta con más de 90 años de garantía; no alimenta plagas, polillas o termitas, no se pudre ni se oxida.

“Para la Secretaría de Turismo impulsar la inclusión de las personas con discapacidad es una prioridad, por eso trabajamos en el mejoramiento de nuestra playa incluyente, con un andador completamente renovado, amigable con el medio ambiente y que no requiere de recursos para su mantenimiento; Cuastecomates, para dar un mejor servicio a quienes nos visitan”, señaló la dependencia a través de un comunicado cuando se estrenó.

Jalisco se ha distinguido en los últimos años por distintas acciones en favor del turismo incluyente, como la creación del Manual de Recomendaciones para la Atención de Personas con Discapacidad en el Sector Turístico, la apertura de la sala sensorial en el Museo Cabañas de Guadalajara o los recorridos inclusivos Sintiendo Tlaquepaque.

“Con la renovación del andador de Cuastecomates, la Secretaría de Turismo de Jalisco refrenda su compromiso de trabajar por las personas con alguna discapacidad, nacionales y extranjeras”, detalla el documento.

La playa de Cuastecomates está ubicada a un tiempo de traslado de entre cuatro horas y media y cinco horas desde Guadalajara, capital de Jalisco.

Este texto se publicó originalmente en el sitio Yo También.