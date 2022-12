Diputados Jesús Sesma y Jorge Gaviño se agarran a golpes

Los diputados locales Jesús Sesma, del PVEM; y Jorge Gaviño, del PRD, se agarraron a golpes en el Congreso de la Ciudad de México por “faltar a la palabra” en una votación.

¿Qué pasó?

En un video que circula en redes sociales se observa como el diputado Sesma le reclama a Gaviño su falta de palabra ante la promesa de un voto para subir al pleno el dictamen de la Ley de Bienestar animal.

Ambos diputados se insultan, el perredista le dice al del Verde “chingas a tu madre, no me hables así”, por lo que Sesma le responde: “Eres un puto”. Esto provocó la reacción de Gaviño, quien empujó a Sesma.

El diputado del Verde no se quedó de brazos cruzados y le lanzó una patada.

Y así las cosas en el Congreso de la Ciudad de México. Sesma del Verde y Gaviño del PRD se dieron con todo. La causa: el dictamen para expedir la nueva ley de protección y bienestar animal de la CdMx. Es dictamen de Sesma; Gaviño dice que está mal hecho y es una regresión.

Minutos más tarde, ya cuando el video comenzó a viralizarse, ambos diputados dieron su versión de los hechos.

De acuerdo con Sesma, el diputado Gaviño le prometió votar a favor de que se subiera el dictamen; sin embargo, a la mera hora se abstuvo y por lo tanto perdió la votación.

“Sí, me enfurecí, me enojé como cualquier persona normal, luego me lo encontré en el pasillo, no lo fui a buscar a su oficina, y efectivamente yo le reclamé al diputado por la falta de compromiso a su palabra”, explicó Jesús Sesma.

El diputado del PVEM aseguró que el primero en lanzar el golpe fue el perredista, por lo que reaccionó mal.

“Reaccioné de la misma manera, dándole una patada, por lo cual me arrepiento, creo que tiene que haber siempre una civilidad entre los seres humanos”, dijo.

¿Qué dijo el diputado Gaviño?

El perredista dijo que todo el “pleito” fue porque no quiso votar a favor de un dictamen que él considera regresivo y que no abona al bienestar de los animales.

“El fondo es un dictamen que considero regresivo al vulnerar los derechos de los animales. Pido disculpas por los insultos, pero la defensa de los animales es una causa con la que estoy comprometido y no permitiré intimidaciones de nadie”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre la confrontación con Sesma. El fondo es un dictamen que considero regresivo al vulnerar los derechos de los animales. Pido disculpas por los insultos pero la defensa de los animales es una causa con la que estoy comprometido y no permitiré intimidaciones de nadie

El perredista afirma que Sesma lo fue a buscar a su oficina para reclamarle e insultarlo. Hecho que negó el del Partido Verde.