Meningitis en Durango: pacientes en tratamiento o recuperación

La hermana de ‘Aneth’ dio a luz mediante cesárea en el Hospital San Carlos el 20 de junio pasado. Dos días después, la dieron de alta. Desde entonces, comenzó a tener mucha sudoración y dolor de columna, que al principio pensó se debía a la inyección en la zona lumbar por la anestesia conocida como raquia. Durante un mes, su médico solo le recetó antibiótico al atribuirlo a una infección por lactancia.

La sudoración pasó, pero el dolor de columna no. A principios de noviembre, se sumó un dolor de cabeza y una sensación en el ojo izquierdo como si se lo hubieran golpeado o lo tuviera hinchado. Apenas se empezaban a conocer los casos de meningitis en Durango, por lo que ‘Aneth’ —cuyo nombre fue cambiado por temor a represalias en la atención— insistió en que le preguntara al doctor si era normal y si él había utilizado su propia anestesia.

El médico aseguró que así había sido. Cuando intentaron preguntar en el hospital, les dijeron que solo había existido un caso sospechoso, que había resultado negativo y que el de la hermana de ‘Aneth’, de ser positivo, sería el primero. El hospital nunca llegó a admitirlo o a darles una explicación, pese a que hoy está clausurado. El 1 de diciembre, la mujer de 35 años volvió a acudir al hospital porque ya no aguantaba el dolor.

Del ISSSTE la enviaron al Hospital General 450 para una tomografía. Después, tuvo que regresar al ISSSTE a una primera punción lumbar, en la que le extrajeron líquido cefalorraquídeo para determinar si tenía meningitis. De inicio, la muestra no lucía normal, por lo que le informaron que sería enviada a la CDMX. La dieron de alta preventiva sin tratamiento y a los 15 días le informaron que el estudio era positivo, mientras el dolor no se iba.

La llamaron a una segunda prueba, que le hicieron hace tres días. Una vez que le tomaron la muestra, otra vez le dijeron que la mandarían a la capital y, mientras esperaban el resultado, le hablarían por teléfono para que iniciara un tratamiento ambulatorio con base en el primer diagnóstico, dado que el hospital estaba saturado para atenderla ahí. Hasta ahora, sigue esperando la llamada.

El dolor de espalda y cabeza y la sensación en el ojo persisten. “Por eso le hablaron, porque como salió positiva, le iban a dar tratamiento, pero o tienen mucha gente o no sé… Fue al ISSSTE a ver si estaba la doctora o alguien le decía, y le dijeron que no, que tenía que esperar la llamada, porque no podían atenderlos así como quisieran ir… Está la preocupación de que empeore y la estén dejando pasar”, lamenta ‘Aneth’.

Muchos testimonios revelan historias similares: mujeres jóvenes que vivieron una cirugía obstétrica y, más tarde —con días, semanas o meses de diferencia—, recibieron el diagnóstico de meningitis. Hasta ahora, la mayoría de los casos corresponde a ese antecedente, todos con bloqueo neuroaxial.

Algunas mujeres siguen a la espera de tratamiento. Otras, incluso a sus 22 años de edad, después de haber dado a luz en el Hospital del Parque en agosto, siguen hospitalizadas en terapia intermedia por complicaciones más severas y batallando por la atención adecuada. Todas son parte de los 75 casos confirmados de meningitis en Durango, entre los cuales hasta el viernes se contaban 27 defunciones.

El comunicado técnico del gobierno federal con corte al 20 de diciembre detalla que, hasta ahora, se han identificado mil 611 mujeres y 190 hombres a quienes se les realizaron procedimientos de anestesia espinal entre el 28 de abril y el 31 de octubre de este año, en alguno de los cuatro hospitales privados donde se dio la contaminación. De esas personas, mil 647 están en seguimiento ambulatorio.

La Secretaría de Salud registra el 5 de octubre como fecha de inicio del brote. De los 75 casos confirmados, el 94.6% son mujeres y el 88% están asociados a antecedentes de procedimientos quirúrgicos gineco-obstétricos. En agosto se dio el pico más alto de exposición, con 34 casos, mientras que en septiembre se sumaron 19 y en octubre 10.

En el 56% de los casos, los síntomas iniciaron entre cero y siete días después; en el 13.3%, entre los ocho y los 14; para un 6.7%, del día 15 al 28, y para el 22.7%, después de 28 días. Los síntomas más frecuentes han sido dolor de cabeza (91%), náuseas (40%), vómito (32%), rigidez de nuca (29%), alteraciones visuales (27%) y fiebre (25%).

Hasta el 12 de diciembre, los grupos de edad con mayor cantidad de casos eran el de 25 a 29 años, con 11 casos y siete defunciones; el de 30 a 34, con 10 casos y seis defunciones, y el de 35 a 39, con nueve casos y tres defunciones. En los siguientes reportes técnicos, comenzó a omitirse la gráfica de edades.

Diagnósticos por debajo de lo esperado, dice secretaria de Salud

En entrevista, Irasema Kondo, secretaria de Salud de Durango, señaló que no ha aumentado el número de pacientes como en un inicio se esperaba. De los confirmados, detalló que son 25 los que continúan hospitalizados: 12 en el Hospital General 450, uno en el Hospital Materno Infantil, uno en un hospital en Texas (EU), dos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la CDMX, tres en el ISSSTE, dos en la Clínica 1 del IMSS y cuatro en la UMAE 71 de Torreón, Coahuila, también del IMSS.

“Los diagnósticos nuevos se han mantenido a la baja, ha habido varios días que no tenemos nuevas confirmaciones y las pacientes que están en tratamiento se han mantenido estables; ya han sido pocas las que han presentado complicaciones. Esto nos habla de una buena respuesta al tratamiento. Aún no podemos decir que ya estamos con éxito, todavía no tenemos pacientes dadas de alta médica, las que se fueron a su domicilio continúan con medicamento y en vigilancia”, añadió.

Del universo total de personas que estuvieron en riesgo de exposición, que suman mil 801, únicamente 33 no han atendido las llamadas de seguimiento o no han sido ubicadas en su domicilio. “El resto de las pacientes han sido localizadas, se ha tenido contacto y se conoce el estado de salud de todas ellas. El reto es poder completar el tamizaje a todas estas personas para poder darles la certeza de que no están enfermas, y se prevé que ese trabajo nos lleve unas cuatro semanas”, aseguró Kondo.

El jueves por la tarde, la dependencia publicó un mensaje que alerta: si de mayo a la fecha te sometiste a una cirugía y tuviste anestesia por punción lumbar (raquia) en uno de los cuatro hospitales privados y además tienes uno o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, vómito, náuseas, rigidez de nuca, alteraciones visuales o fiebre, comunícate al 800 82 22 200. “Es importante recordar que esta enfermedad no es contagiosa entre personas, pero sí puede complicarse y ocasionar la muerte”, advierte la publicación.

Kondo señaló que, además del seguimiento telefónico, la dependencia cuenta con brigadas de atención a domicilio, que tienen rutas definidas para vigilar no solo a las mujeres que están con tratamiento ambulatorio, sino a todas aquellas que se tienen identificadas con riesgos de exposición o han manifestado alguna sintomatología. También, dijo, han establecido coordinación con otras entidades donde se identificaron personas que estuvieron en riesgo. Hasta la fecha, no existen casos confirmados en otros estados.

OPS/OMS da seguimiento; el origen sigue sin conocerse

El 4 de noviembre de 2022, el Centro Nacional de Enlace (CNE) de México informó por primera vez a la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) de la detección de 11 casos de meningitis aséptica de etiología desconocida, con una defunción, todos con antecedente de procedimientos quirúrgicos con administración de anestesia epidural en hospitales privados de la ciudad de Durango.

Así lo informa el organismo en una nota técnica dada a conocer el 10 de diciembre. El 11 de noviembre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la presencia del hongo que origina la enfermedad en dos muestras que estaban bajo análisis. Entre el 15 y 24 de noviembre, se pusieron en cuarentena diferentes lotes del medicamento bupivacaína.

El 8 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que en los siete lotes de medicamentos analizados no se detectó presencia del hongo. Aunque existen varias líneas de investigación, entre las que las principales hipótesis son la contaminación por medicamentos apócrifos o mediante agujas, hasta ahora no se conoce la verdadera causa del origen del brote.

La OPS/OMS señaló que da seguimiento al evento junto con las autoridades de salud de México: la Secretaría de Salud, la Cofepris y la Secretaría de Salud de Durango. En tanto, hasta ahora, cuatro hospitales privados están involucrados y han sido clausurados: Del Parque, Santé, San Carlos y Dikcava. La fiscalía estatal informó que se encontraron más de 30 irregularidades en ellos, y el 5 de diciembre obtuvo siete órdenes de aprehensión contra personas administradoras y propietarias que siguen prófugas.

Kondo aseguró que se ha reforzado la vigilancia en todos los hospitales privados, y se están aplicando las cédulas de verificación de manera estricta para asegurar que los procedimientos no pongan en riesgo la salud de los pacientes. Aunado a ello, han tenido reuniones con los colegios de médicos y asociaciones de hospitales privados para compartir información y que tomen las precauciones necesarias.

El origen del brote sigue en estudio y sin conocerse. “Nosotros no tenemos al día de hoy ninguna conclusión ni ningún estudio donde se haya identificado la presencia de este hongo en los insumos o en los medicamentos incautados en los hospitales, en las muestras de microbiología ambiental tampoco; entendemos que están en proceso aún en los laboratorios… Aún no tenemos evidencia científica para poder concluir en dónde estuvo el foco de contaminación. Hay hipótesis, pero no tenemos confirmación”, admitió.