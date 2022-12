Morena busca desafuero de Alejandro Moreno en diciembre

El periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados está por concluir y uno de los temas que regresó a ocupar la agenda legislativa es el juicio de procedencia, conocido de manera popular como desafuero, de Alejandro Moreno, diputado y líder nacional del PRI.

De acuerdo con Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, la Sección Instructora deberá retomar el caso a más el 15 de diciembre

“La declaración de procedencia o desafuero, como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos. Y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que, a más tardar el 15 de diciembre, las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa, que es el desahogo de pruebas”, explicó.

El legislador fue cuestionado sobre si retomar el desafuero de Moreno Cárdenas es una forma de presionar al grupo parlamentario del PRI a que vote la reforma electoral.

“No, está establecido, así está, son tiempos que están establecidos. Yo lo dije desde el principio. Lo mismo le pasó a los otros cuatro casos de declaración de procedencia que se hicieron el año pasado, exactamente igual”.

El PRI afirma que no hay presión

Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI e integrante de la Sección Instructora, aseguró que aún no existe un llamado a sesinar para ver el tema del juicio de procedencia.

“Lo desconozco, lo desconozco, lo desconozco. No hemos sido convocados. Cuando seamos convocados les digo. No hay ningún acuerdo y se los digo con todo respeto, no vamos a generar una nota donde no la hay”.

Reiteró que no existe presión contra el PRI y no se le hace raro que se retome el tema porque son cuestiones de calendario.

“No, no hay. No hay ningún amago, ni hay fecha”, “lo que pasa es que eso dice el calendario, que se va a resolver”, comentó. “Tiene que irse resolviendo por partes cualquier procedimiento, pero no hay ningún amago”, reiteró.

El desafuero de Alejandro Moreno

El 27 de septiembre quedó instalada la sección instructora en la Cámara de Diputados, la cual tendrá la tarea de analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, legislador y líder del PRI acusado por la Fiscalía de Campeche por enriquecimiento ilícito.

En agosto pasado, la Fiscalía General de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados que retire el fuero al dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, a quien busca procesar por posible enriquecimiento ilícito.

La pena por enriquecimiento ilícito puede ser hasta de 25 años de prisión, que varían de acuerdo con el monto de recursos involucrados en el delito.