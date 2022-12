Hay 40 nuevas evidencias contra Murillo Karam en caso Ayotzinapa: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que se incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa.

Aunque no dio más detalles, el funcionario dijo que se está fortaleciendo el proceso en contra de Murillo Karam, quien deberá permanecer en prisión preventiva justificada, luego de que un juez federal considerara que persiste el riesgo de que el exfuncionario intente fugarse.

Murillo Karam permanecerá hospitalizado de manera temporal en la Torre Médica de Tepepan, hasta que se restablezca por completo o se elabore un nuevo dictamen sobre su estado de salud.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, ayer se tuvo una reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014, y el nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra.

“Ha ido tomando el control de la unidad especial de manera muy firme y decidida. Él tomó la decisión de unirse y atender todo la parte procesal para no cometer ningún error en todos los procesos judiciales que se han abierto contra los presuntos responsables”, dijo durante su cuarto Informe “Una cultura para el respeto y la garantía de los derechos humanos”.

Inconsistencias

El funcionario detalló que se revisó todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron y se encontraron inconsistencias en muchas de ellas.

No obstante, indicó que el haber cancelado algunas órdenes de aprehensión no implica que no se continúe el proceso de judicialización contra esas personas, por lo que adelantó que habrá más detenciones y ordenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa.

“No vamos a dar marcha atrás por más presiones y resistencias que hemos venido superado, no solamente enfrentado”, declaró.

En septiembre de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Un mes después, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que desde la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, de la FGR, se trató de “dinamitar” la investigación del gobierno federal sobre los 43 estudiantes desaparecidos para que no se actuara.