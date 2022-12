Atacan a balazos al periodista Ciro Gómez Leyva en CDMX

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció haber sido víctima de un ataque directo a 200 metros de su casa en la Ciudad de México.

La noche de este jueves publicó que dos personas en motocicleta le dispararon cerca de las 11 de la noche.

“Dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, publicó Gómez Leyva, quien también publicó fotos de los impactos de bala al vehículo.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo haberse puesto en contacto con el periodista para brindarle protección e iniciar investigaciones con cámaras de seguridad en la zona.

“Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX”, publicó el secretario de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

2022 ha sido un año letal para los periodistas en México, la organización Artículo 19 contabilizó 12 periodistas asesinados en posible relación con su labor periodística, su cifra más alta para este tipo de registro en la última década, superando el total de crímenes de años completos, como los 7 de 2020 y 2021, respectivamente.

De acuerdo con la misma organización, actualmente se registra una agresión contra la prensa cada 14 horas. Además, en lo que va del año se ha reportado el homicidio de 12 periodistas lo que “coloca a México como el país más riesgoso en la región para ejercer el periodismo”.