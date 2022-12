180 periodistas exigen a AMLO detener ataques contra la prensa

Más de 170 periodistas mexicanos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento y las expresiones de odio contra periodistas críticos.

En una carta abierta a la ciudadanía, los comunicadores firmantes señalaron que todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se “incuban, nacen y se esparcen” en Palacio Nacional.

“La difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente”, se lee en el pronunciamiento publicado este miércoles.

Asimismo, destacaron que el asesinato de periodistas marcan un récord este sexenio y la impunidad es alarmante.

“De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno”, advirtieron.

Es indispensable la protección del periodismo. Las descalificaciones desde el poder no ayudan nada a la construcción de la democracia y agravan la inseguridad. Se tiene que asumir la responsabilidad política de lo que está ocurriendo. Toda la solidaridad con @CiroGomezL : pic.twitter.com/hbWVOG7LUq — Julián Andrade (@jandradej) December 21, 2022

Lee: “El atentado es contra todos”: periodistas se pronuncian contra la violencia tras ataque a Ciro Gómez Leyva

Además, exigieron al gobierno mexicano que esclarezca el ataque contra Ciro Gómez Leyva, castigue a los culpables materiales e intelectuales, y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en el intento de asesinato.

Ayer, López Obrador aseguró que los ataques a periodistas famosos pueden ser usados para “desestabilizar” a su gobierno y no descartó que el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva haya sido un “autoatentado”.

Tras el ataque, el mandatario ha insistido que opositores a su gobierno pueden ser responsables del ataque o estar vinculado con los intereses que se oponen a su proyecto político de transformación para afectar su imagen, minimizando los más de 10 asesinatos contra periodistas que han ocurrido este año.

Desde la conferencia matutina ha criticado a los periodistas que cuestionan a su administración asegurando que están del lado de sus adversarios y de “los conservadores”.

“No es un crimen de Estado y no polarizo”: AMLO

Como respuesta a la carta, López Obrador dijo que no polariza a la sociedad mexicana, sino que la politiza.

“Como no pueden, pues los insultos, y se sienten agredidos los abajo firmantes, puro periodista del régimen diciendo de que yo polarizo. No, no, yo politizo y lo voy a seguir haciendo, en bien del pueblo, porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos del hampa del periodismo”, comentó.

Esta mañana, el presidente descartó que el atentado contra Gómez Leyva se trate de un crimen de Estado, “nosotros no nos vamos a manchar, es posible saber lo que sucedió y sabe por qué”.

“Esto a quién le conviene, pues primero a Ciro, porque imagínense un atentando a la vida, a su vida, ¿a quién le conviene? A los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro. ¿A quién le conviene? Pues a todos los que participan en política, ¿a quién le conviene? Pues desde luego a la autoridad y ver si no es crimen organizado, la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco, porque a ¿quién perjudica un asunto? A la autoridad, al presidente, a la democracia. Entonces sí se tiene que hacer la investigación a fondo”, dijo.

En días recientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que “los periodistas necesitan protección, no ataques de autoridades” y que México debe cumplir su obligación de garantizarles condiciones de seguridad.