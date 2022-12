‘Los periodistas necesitan protección, no ataques’: ONU a México

En medio de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que hay medios de comunicación que —dice— quieren afectar a su gobierno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que “los periodistas necesitan protección, no ataques de autoridades” y que México debe cumplir su obligación de garantizarles condiciones de seguridad.

Las palabras de Türk se difundieron la mañana de este martes a través de la cuenta oficial de Twitter de la oficina del Alto Comisionado.

“Los periodistas necesitan protección, no ataques de autoridades — El comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llama a México a cumplir su obligación de garantizar su seguridad. Fallar en hacerlo no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios”, dice el mensaje.

Journalists need protection, not attacks from authorities – UN Human Rights Chief @volker_turk calls on #Mexico to fulfil its obligation to guarantee their safety. Failure to do so, not only contributes to self-censorship, but encourages violence against the media.

