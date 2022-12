‘Pobo Tzu’: una película revive al pueblo sepultado por el Chichonal

Han pasado cuatro décadas desde la gran erupción del volcán Chichonal el 28 de marzo de 1982, en Chiapas. La explosión sepultó 14 poblados zoques asentados en la periferia y dejó a poco más de 2 mil personas muertas. Para revivir la memoria de esas comunidades, Tania Ruiz y Yollotl Gómez realizaron la película Pobo ‘Tzu’ o Noche blanca, en la que muestran las historias en torno a este evento natural.

De acuerdo con los directores, el volcán tuvo una erupción que duró varios días. Las consecuencias resultaron catastróficas e incluyeron afectaciones a las comunidades de Esquipulas Guayabal y la cabecera de Francisco León.

“(La película) es una alegoría de la erupción del volcán, pero también es el final de la película y tiene que ver con este nacer del volcán, con esta vida que nace del volcán y que es muy importante dentro de la cosmogonía zoque”, señala Tatiana Ruiz en entrevista.

La erupción dejó también 22 mil 351 personas desplazadas de siete municipios en la región norte de Chiapas. Geográficamente, el territorio también sufrió cambios importantes. Uno de los más notorios sucedió con la orografía del lugar, que se encontraba a mil 300 metros sobre el nivel del mar y quedó a mil 070, según datos de la producción del largometraje.

El costo humano de la erupción se debió en gran medida a la falta de respuesta de las autoridades, ya que, a pesar de los reportes previos de habitantes locales y vulcanólogos, se ignoraron los estudios y no se tomó ninguna medida de emergencia.

La película muestra cómo los ejidatarios de Nuevo Guayabal rehicieron sus vidas mientras el volcán y el pueblo sepultado acechaban en la maleza. Se cuenta que Trinidad, un poeta nacido el día de la erupción, tuvo visiones oníricas que se esparcieron por su comunidad y despertaron un esfuerzo colectivo por desenterrar el viejo hogar.

La directora explica que la realización del largometraje tomó siete años de trabajo, desde la investigación, la producción, la postproducción y su estreno en salas.

“La película es un documento de algo que ya no está”, señala Ruiz, al detallar que las personas que habitaban dicha comunidad desde hace un año son víctimas de desplazamiento por un conflicto armado. “Los sacaron violentamente y hoy día ya no están en su comunidad. De nuevo fueron desplazados, pero esta vez no por la erupción (de un volcán) sino por cuestiones sociales”.

Escuchar a las comunidades

Para Ruiz, Pobo ‘Tzu’ es una historia que resulta importante escuchar y conocer no solo a partir de las secuelas que el volcán dejó en la comunidad tras la erupción, sino también desde la cosmovisión del pueblo zoque, que se distribuye principalmente en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Pobo ‘Tzu’ quiere decir “noche blanca”: “pobo” significa “noche” y “tzu” es “blanco”. Ambas palabras son el resultado de una alegoría de la erupción, pero también representan el final de la cinta con el nacimiento del volcán.

“También lo mencionan al inicio Román y Trinidad, dos de los personajes principales, que explican qué son los días blancos y las noches blancas. Los días blancos son estas neblinas impresionantes que hay en la zona y que son parte del paisaje animista de la película y del paisaje alrededor del volcán”, señala Ruiz.

Tras la erupción, los pueblos más afectados tenían una población mayoritariamente zoque. Más de 12 mil habitantes se vieron en la necesidad de desplazarse hacia municipios vecinos, Chapultenango y Francisco León, que circundaban el complejo volcánico.

Tiempo después, 10 comunidades fueron reubicadas en municipios que se encuentran dentro del área cultural zoque. Cuatro más fueron ubicadas fuera de ahí. De acuerdo con la investigación de Pobo ‘Tzu’, también hubo migraciones menores a Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, donde las personas se ocuparon como obreros en zonas petroleras o en actividades ganaderas o turísticas.

Un defensor del territorio

Ruiz explica que trabajar con la comunidad de Esquipulas Guayabal, en el municipio de Chapultenango, fue algo que surgió de sus habitantes. Llevaron a los cineastas a la zona tras conocer a Román Díaz Gómez, líder comunitario de Esquipulas Guayabal. Él los presentó con la asamblea de la localidad.

Díaz Gómez nació en 1968 al pie del “piogba cotzak”, el “Volcán Chichón”, tierra donde creció y caminó y que defendió como lo hicieron sus ancestros. Fue cultivador de la tierra y de la palabra, maestro de la lengua ore tzame (zoque). También fue médico tradicional, bibliotecario, investigador autodidacta, perito traductor y defensor del territorio.

Falleció en 2020 y dejó un legado de lucha y resistencia contra los altos costos de la energía eléctrica en la red de pueblos zoque. Defendía en los juzgados a sus hermanas y hermanos y revisaba los expedientes agrarios de su ejido.

“Había una historia enorme ante nosotros y había este interés desde el volcán, pero encontrar a Esquipulas fue gracias a Román, él nos introdujo y luego Trinidad. Estaba este interés de hablar de la memoria, de hablar de lo que ellos están viviendo y de que estaban allí y de que habían vuelto”, dice Ruiz.

“Estaban fundando este nuevo pueblo, que incluso allá está muy invisibilizado por la serie de desplazamientos territoriales. Es una historia que se quería contar y era importante hacerle caso, escucharla y hacerla”, añade.

Actualmente, la comunidad de Guayabal se ha restablecido a pocos kilómetros del pueblo sepultado, aunque con diferencias notorias. En 1982, se reubicaron más de 700 personas del viejo Esquipulas Guayabal, mientras que, de acuerdo con el censo 2010 del Inegi, el pueblo actual tenía solo 107 habitantes.

De igual manera, la producción de Pobo ‘Tzu’ señala que las condiciones de vida no son óptimas, y el mismo censo del Inegi indica que la localidad tiene un índice de marginación “muy alto”, con falta de acceso a servicios básicos y personas de baja escolaridad.