Presidenciable de Morena: las actividades de Ebrard, Monreal y Sheinbaum

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, candidatos presidenciables de Morena para suceder al mandatario Andrés Manuel López Obrador, tuvieron actividades este sábado.

Solo Adán Augusto López, otro de los posibles aspirantes presidenciales, no tuvo actividades públicas.

Marcelo Ebrard

El canciller fue uno de los más activo este sábado. Marcelo Ebrard encabezó un evento para tomarle protesta a los integrantes de los comités de promoción del voto a su favor en la encuesta de Morena, rumbo a la elección presidencial.

En el World Trade Center, el secretario señaló que el encuentro fue para tomar protesta a todas las expresiones de lo apoyan para ganar la encuesta que se realizará en el 2023, para encabezar la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Indicó que estos comités tendrán presencia en los 300 distritos electorales del país, para trabajar a partir de enero.

Así quedamos . Mi gratitud siempre . Nos vemos en 2023 . pic.twitter.com/BQwEzTpXKy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 3, 2022

Ebrard detalló a los asistentes que primero se debe de ganar encuesta interna de Morena, “que por ahí alguien dice que ya la tiene, que ya esto y que ya lo otro”.

Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno cumplió este sábado con las medidas cautelares que le impuso el INE, quien le ordenó frenar la campaña de pintas de bardas y publicidad en redes sociales, que la promueven rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y pidió a sus simpatizantes que dejen de promoverla.

Sheinbaum visitó también la línea 1 de Metro para conocer los avanza de la modernización, donde, dijo, ya se concluyó la colocación de vía férrea de San Lázaro a Salto del Agua, y que se continúa con la instalación de la barra guía que permite la electrificación de los trenes.

Además, acudió al Museo de la Ciudad de México para recorrer la sala “Gabinete de Maravillas: Antonio Helguera”, que es una exposición permanente en homenaje al caricaturista mexicano.

Ricardo Monreal

Desde Michoacán, el senador Ricardo Monreal aseguró que nunca se confrontará con el presidente López Obrador, pero recordó que los límites del diálogo son “la dignidad y el respeto”.

Afirmó que a él le gusta el diálogo y que tiene facilidad para reunirse con todo, con el PAN, PRI, PRD, PT, con los libres pensadores, con cristianos y católicos

“Hasta el hartazgo voy a insistir en el diálogo con el presidente López Obrador y nunca me voy a confrontar con él, pero se requiere flexibilidad, toleraría, reciprocidad porque los límites de ese diálogo son la dignidad, el respeto”, comentó.

Monreal acudió al cuarto informe de actividades legislativas del senador Cristóbal Arias, en Morelia, Michoacán.

#EnVivo Asisto al cuarto informe de actividades legislativas del senador Cristóbal Arias (@CristobalASolis), desde Morelia, Michoacán. https://t.co/yjZisOiVDd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 3, 2022

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que todos los que deseen participar en la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena, lo pueden hacer porque están en su derecho.

“Yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber ‘dedazo … Entonces, por eso también, sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen posibilidades pues ya empezaron a sonreír más, porque va a llegar la encuesta y entonces el que gane la encuesta pues ese va a ser”, dijo.





