CNDH defiende recomendación al INE y estrategia de seguridad

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, volvió a defender la recomendación hecha al Instituto Nacional Electoral (INE), por hechos ocurridos en 1952, décadas antes de que existiera el instituto, al comparecer en el Senado de la República.

Piedra Ibarra, quien desde el organismo ha promovido la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en los cambios al INE.

“La mayoría de los mexicanos queremos fortalecer nuestra democracia formal, pero también queremos iniciativas de democracia participativa queremos contar con la garantía de un organismo realmente autónomo de cualquier poder constituido o fáctico, legal o supralegal que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, no queremos que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas por el gobierno o por un partido, no queremos que se repitan los fraudes electorales que han marcado buena parte de nuestra historia”, dijo a los senadores que cuestionaron su gestión al frente de la CNDH.

Dice Rosario Piedra en su comparecencia en @senadomexicano que emitió la recomendación contra el @INEMexico, porque: “no queremos que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas por el gobierno o por un partido”. pic.twitter.com/prmrFtaeEs — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) December 7, 2022

En octubre, la CNDH acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “sabotaje” y pidió a los legisladores una reforma electoral que involucre al instituto.

Pese a que la Constitución establece que la CNDH no es competente en asuntos electorales, la Comisión emitió la recomendación general 46/2022 en abril pasado, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre y difundida este 30 de octubre en las redes sociales de la institución.

En ella afirma que en los últimos años, órganos autónomos como el INE han sido “instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo” y que solo han servido “para el mantenimiento de vicios que han manchado los procesos electorales”.

“No es subordinación, es compromiso con el pueblo”: Rosario Piedra

Durante la comparecencia, la titular de la CNDH también defendió la estrategia de seguridad pública, con cada vez más labores al Ejército, asegurando que funciona y produce resultados.

“En los últimos tres años se ha repetido que se vive una crisis desbordada de los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas son las principales violadoras y que la Guardia Nacional no sirve para nada, pero las cifras los desmienten y como los desmienten, dicen que no existe la CNDH y que no hace absolutamente nada”, sostuvo la titular del organismo.

Incluso, dijo que hay narrativas que pretenden difundir una falsa realidad, como la de algunos políticos y académicos, porque “una es la realidad del pueblo y, para entenderla, hay que caminar con él y atenderlo”.

La presidenta de @CNDH @RosarioPiedraIb responde a las críticas en el @senadomexicano “Lo que llaman entreguismo o subordinación es simple y llano compromiso con el pueblo”, dice. Y procede a defender la estrategia de seguridad, al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. pic.twitter.com/jazlhXKei5 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 7, 2022

Rosario Piedra dijo a los senadores que acudió al llamado para entablar diálogo y rendir cuentas al pueblo, “no para responder calumnias ni ofensas”, ante los cuestionamientos y protestas por su actuación en la CNDH.

“Lo que llaman entreguismo o subordinación es simple y llano compromiso con el pueblo”, empatía con él y sus problemas”, dijo en defensa de la política de seguridad y afirmando que las denuncias contra violaciones a los derechos humanos han disminuido notablemente.

La titular de la CNDH dijo que de diciembre de 2021 a la fecha, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional dejaron de estar entre las cinco autoridades más señaladas en expedientes de queja.

“En mi gestión se han emitido 12 recomendaciones a la Guardia Nacional y 10 a la Sedena, por hechos del pasado y del presente”, sostuvo.