Yanely ha denunciado dos veces a su expareja; él sigue libre

Desde marzo de 2021, Yanely ha denunciado dos veces a su expareja, Eduardo, por los delitos de allanamiento, violencia sexual, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas, debido a que, tras decidir terminar la relación sentimental que sostenían, él no ha dejado de amedrentarla, la asedia en la calle e incluso ha entrado a su domicilio para golpearla y abusar de ella. A la fecha, las autoridades no lo han detenido, ya que la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido una orden de aprehensión y no ha sido atrapado en flagrancia.

“Después de terminar la relación todavía trabajamos juntos un año; afortunadamente, con la pandemia tuve el pretexto perfecto para que no estuviéramos juntos físicamente, pero aun con eso comenzaron las agresiones. La primera vez, entró a mi casa golpeando la puerta a patadas, yo estaba durmiendo, y además de romper varios objetos, me tocó. Se llevó una computadora, mi bicicleta, y yo me quedé en shock”, explica Yanely en entrevista.

Semanas después, la joven de entonces 32 años acudió por primera vez a denunciar a Eduardo. “Seguí el protocolo y confié en los procedimientos, pero ahora que he revisado la carpeta de investigación, me doy cuenta de que no hicieron nada, hasta ahora el procedimiento sigue a medias, no hay una sola orden de aprehensión”, reclama.

Debido a que las agresiones continuaron, Yanely amplió su denuncia y posteriormente interpuso una nueva, por lo que las autoridades del municipio de Guadalajara le dieron un botón de pánico para dar aviso en caso de algún incidente en su contra, e instruyeron a que se hagan rondines policiacos por su casa. Recientemente, le informaron que también van a colocarle un brazalete a ella y otro al agresor para que las instancias de seguridad sepan si se encuentran a menos de 50 metros de distancia.

Para Yanely, estas medidas son insuficientes “porque mientras él esté libre, yo estoy expuesta y vulnerable a otro ataque, en cualquier momento puede volver a entrar a mi casa o atacarme en la calle e irse impune, porque ya probé una vez el botón de pánico y los policías tardaron más de 40 minutos en llegar”.

“Se están haciendo los rondines y ya me avisaron que nos van a poner a él y a mí un brazalete que viene por binomios, para rastrear que no se acerque a mí, pero todo eso es muy aparatoso y al mismo tiempo no termina de ser una solución”, señala.

Sobre este caso, la Comisaría de Guadalajara informó que la joven forma parte del programa “Pulso de vida”, por lo que con el botón de pánico las autoridades se mantienen atentas a sus solicitudes; también trabajan con el Centro de Justicia para la Mujer con el fin de que en los próximos días se expida —al fin— una orden de aprehensión contra Eduardo.

“Mi hijo y yo vivimos sin libertad”

Mientras Eduardo continúa libre, Yanely lamenta que ella y su hijo de 12 años viven sin libertad de salir e incluso se sienten inseguros en casa. “Antes, el que Ro estuviera presente frenaba las agresiones, pero las últimas veces que nos abordó en la calle ya no le importó que estuviera conmigo e incluso intentó hacerle daño”, comenta.

Por estos hechos, ella y Ro han tenido que tomar terapia desde 2021 y han tomado lecciones de defensa personal, cuentan con protocolos de seguridad en los que han involucrado a familiares, amigos y vecinos, y salen solo a lo más indispensable “pero después de las 4:00 de la tarde procuramos no salir; es terrible que ni con el botón de pánico nos sentimos a salvo, básicamente estamos privados de toda libertad”.

“Hago un llamado a las autoridades para que atiendan mi caso antes de que algo más pueda ocurrir, porque yo sigo expuesta y me siento revictimizada, me responsabilizan de dar aviso en caso de estar en peligro y me someten a medidas como el dispositivo que va a rastrear mi ubicación, y yo ya estoy cansada de estarme haciendo cargo de su ineptitud”, expresa.

Según las explicaciones que le dieron en la comisaría, en caso de que Eduardo intente acercarse a menos de 50 metros de distancia, el brazalete lanzará una alerta para que acudan policías y se comenzará a grabar la zona con las cámaras de videovigilancia del municipio.

“¿Qué seguridad pueden garantizarme en caso de que sobrepase el límite de 50 metros de distancia —cuestiona Yanely—, si en un instante puede lanzarse contra mí o contra mi hijo? No son medidas reales, pero no me queda más que esperar que con la presión mediática actúen, que no esperen a que sea demasiado tarde”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia.