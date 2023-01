Los mayores accidentes del Metro: cuándo, dónde y cómo ocurrieron

Nota del editor: Esta nota fue publicada originalmente en marzo de 2020, y fue actualizada este 7 de enero tras el accidente en la Línea 3 del Metro.

Choque en Línea 3 del Metro

Dos trenes de la Línea 3 del Metro chocaron en el túnel entre las estaciones Potrero y La Raza dejando al menos una persona muerta y más de 50 lesionados.

2020, colapsa tramo de la Línea 12

La noche del lunes 4 de mayo, la Línea 12 del Metro sufrió uno de los peores accidentes en la historia de ese transporte, vital para la Ciudad de México.

Una trabe de la parte elevada de la línea dorada colapsó sobre la Avenida Tláhuac, entre las estaciones Olivo y Tezonco, lo que ha dejado 25 muertos (21 fallecieron en el lugar y cuatro en el hospital) y 79 lesionados (19 mujeres y 60 hombres), entre ellos tres menores y tres adultos mayores.

La caída de la estructura provocó que dos vagones quedaran colgando y que al menos un auto que pasaba por el lugar quedara aplastado.

2020, choque en Tacubaya

El choque entre trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro es el tercer accidente con víctimas fatales en la historia de este transporte desde su inauguración, el 4 de septiembre de 1969.

El accidente el martes 10 de marzo de 2020 dejó un saldo de una persona fallecida y 41 lesionados, ninguno de gravedad.

La Línea 1 (Pantitlán-Observatorio) transporta en promedio más de 29 millones de usuarios al mes, es la segunda con más afluencia, solo después de la Línea 2 (Cuatro Caminos- Tasqueña).

1975, Chabacano

El lunes 20 de octubre de 1975 ocurrió el que ha sido el mayor accidente en este transporte.

Cerca de las 10 de la mañana el tren número 10 salió de la estación Chabacano hacia la siguiente parada, Viaducto. Ahí se encontraba el tren número 8.

El tren 10 avanzó a una velocidad de 70 kilómetros por hora, cuando vio el tren 8 parado en Viaducto ya no pudo frenar y lo embistió. El accidente dejó 31 muertos y más 70 heridos de gravedad.

El conductor Carlos Fernández, fue destituido y sentenciado a 12 años de prisión pues se le encontró responsable de no frenar a tiempo.

Luego del accidente se instaló el sistema de piloto automático en los trenes.

2015, Oceanía

El 4 de mayo de 2015, un choque entre dos trenes ocurrió en la estación Oceanía de la misma Línea 5. El saldo del accidente fue de 12 personas lesionadas

De acuerdo con el entonces director del Metro, Joel Ortega, el conductor de uno de los trenes accidentados no desconectó el piloto automático y, por eso, fue incapaz de frenar a tiempo para evitar el choque con otro convoy, que estaba en la estación de Oceanía.

El Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes (CIIR) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) concluyó que hubo errores y omisiones por parte de un conductor y un regulador.

Por un lado, el conductor del tren 05 no cambió de pilotaje automático a modo de conducción manual, por lo cual no pudo frenar a tiempo; mientras que el regulador no evitó la salida del tren 05 hasta que el 04 desocupara completamente el andén en la estación Oceanía.

2016, Politécnico

Los dos últimos vagones de un tren que circulaba de la estación Politécnico a Instituto del Petróleo, en la Línea 5 del Metro, se descarrilaron la tarde de este miércoles 9 de marzo sin dejar personas lesionadas.

El descarrilamiento ocurrió luego de una falla en el aparato de cambio de vía, por lo que los dos últimos vagones del tren se montaron en el riel, informó el Metro, que señaló que el incidente solo ocasionó daños materiales.