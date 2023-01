AMLO, Biden y Trudeau inician reuniones esta semana en CDMX

Los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inician este lunes una semana de reuniones, en la que no solo sostendrán una cumbre trilateral sino también encuentros bilaterales.

Estas jornadas cara a cara —antes conocidas como “cumbres de los tres amigos”, la última de las cuales fue en noviembre de 2021— se realizarán en un contexto en el que los asuntos comunes atraen la atención pública, en particular, la seguridad, la migración y el comercio.

En seguridad, las reuniones se efectuarán solo unos días después de que autoridades mexicanas recapturaran a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y a quien Estados Unidos acusa de operar el tráfico de grandes cantidades de droga a su territorio.

Por esa razón, Estados Unidos lo reclama en extradición y expresó su preocupación en octubre de 2019, luego del primer operativo fallido para detenerlo. En esa ocasión, las fuerzas federales lo dejaron libre en Culiacán debido a la respuesta violenta del Cártel de Sinaloa y al riesgo que existía para la población civil.

En migración, el gobierno estadounidense recientemente anunció un endurecimiento de las restricciones para ingresar a su territorio, una medida que México ha respaldado a pesar de las críticas que organizaciones defensoras de derechos humanos dirigen hacia la política de ambas naciones frente a las personas migrantes.

Lee: AMLO aprueba plan anunciado por Biden que permitirá ingreso legal a EU a 30 mil migrantes cada mes

En cuanto al comercio, los gobiernos de los tres países mantienen tensiones, derivadas de los reclamos de Estados Unidos y Canadá hacia la política energética de México, que consideran perjudicial para las inversiones de empresas de sus naciones. En contraparte, la administración de López Obrador sostiene que solo defiende la soberanía energética en el marco del T-MEC.

Biden aterrizó en México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), este domingo. Trudeau aterrizará este lunes 9 de enero por la tarde.

También este lunes, a las 16:15 horas, Biden llegará a Palacio Nacional para sostener una reunión bilateral con el presidente López Obrador, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Se espera que ese encuentro termine a las 18:30 horas y que minutos después Trudeau llegue a Palacio Nacional, donde los tres mandatarios se saludarán y tendrán una cena que terminará a las 20:30 horas.

El martes 10 de enero, se efectuará la cumbre como tal.

Trudeau llegará a Palacio Nacional a las 11:30 horas y Biden lo hará 10 minutos después. Posteriormente, se prevé un almuerzo de trabajo entre las delegaciones de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN).

We can secure our border and fix the immigration system to be orderly, fair, safe, and humane.

And we can do all this while keeping lit the torch of liberty that has led generations of immigrants to America.

— President Biden (@POTUS) January 5, 2023