Banco discriminó a persona con VIH al negarle un crédito: médica

Antes de solicitar un crédito en el banco Scotiabank, ‘F’ no tenía conocimiento de que se había contagiado de VIH. Fue hasta que en la sucursal bancaria le pidieron realizarse diversos exámenes que se enteró del diagnóstico médico, y de que por ello se le negaba la posibilidad de acceder a una hipoteca.

La noticia de haberse contagiado de VIH lo tomó por sorpresa, dado que recientemente se había practicado exámenes médicos, sin que se le hubiera detectado. Recién se casó y, como parte de su proyecto de vida en pareja, quería adquirir un crédito para comprar una casa, pero se lo negaron.

El caso fue dado a conocer en redes sociales por la infectóloga Brenda Crabtree, quien brinda atención médica a la persona que resultó afectada por el trato que recibió en Scotiabank, lo que la médica calificó de “verdaderamente escandaloso, retrógrado y discriminatorio”.

Derivado de este tuit, me buscaron por varias vías, personas de @ScotiabankMX y me enviaron su “posicionamiento oficial” que aquí muestro y al respecto comento en el siguiente 🧵 👇🏾 https://t.co/6gcbXADFd0 pic.twitter.com/xQpoKCiQJK — Brenda Crabtree (@BrendaCrabtreeR) January 12, 2023

“Desde hace 15 años me dedico a la atención de personas con VIH y a la investigación del tema, y puedo decirte que no es la primera vez que sucede algo así, aunque nunca me habían comentado que ocurriera en un banco, como en este caso. Este paciente tiene 31 años y es una persona sana, completamente sana”, comentó la doctora en entrevista.

Por el caso, Scotiabank emitió un comunicado en el que la empresa afirmó estar “comprometida en promover valores como la inclusión y la diversidad, con el fin de tener una cultura de cero tolerancia a discriminación en cualquiera de nuestros servicios”. Sin embargo, reconoció que a las personas con “padecimientos crónicos” les da “otras alternativas para el otorgamiento del crédito”.

“En el caso particular que una persona quiera adquirir un crédito, el solicitante deberá llenar un cuestionario en el cual viene un apartado de salud. Si la persona llegase a responder afirmativo a una de las preguntas relacionadas con sus condiciones clínicas, deberá realizar una revisión médica cuyo costo es absorbido por el banco”, detalló la institución.

Cuando el banco confirma que la persona tiene un “padecimiento crónico”, afirma que le da la opción de otorgar el crédito a un “obligado solidario”, es decir, una persona que puede ser la madre, el padre, los hijos o un cónyuge que sirva como aval, o le pide proveer un seguro de vida externo a Scotiabank.

Animal Político consultó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) sobre su postura respecto del caso denunciado en redes sociales, a lo que la dependencia respondió que no ha recibido una queja formal por lo ocurrido y solo tuvo conocimiento de ello por la publicación en redes sociales. Sin embargo, ya se encuentra en comunicación con Scotiabank para determinar qué acciones proceden.

“Las personas con VIH viven discriminación en todos los espacios”

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS) 2021, el 75.7% de las personas considera que en la capital del país se discrimina a quienes viven con VIH/sida.

Los registros del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) señalan que en 2022 se registraron en México 12 mil 374 casos diagnosticados, y en total se han detectado 345 mil 980 desde 1983, cuyos pacientes enfrentan una situación de discriminación estructural derivada de los estereotipos y prejuicios que existen acerca de su condición de salud.

“Por eso es que estoy segura de que este no es el primer caso de discriminación en un banco, tampoco creo que estos actos sean exclusivos de Scotiabank. Es lamentable que las personas con VIH viven discriminación en todos los espacios, esa es una de las principales razones por las que las personas no quieren saber su diagnóstico, sigue habiendo mucho tabú”, agregó la infectóloga.

Crabtree lamentó que el VIH/sida siga asociándose a la idea de que las personas que viven con esta condición están condenadas a morir de manera pronta, y que ello los limita para poder pagar un crédito, algo que en su opinión muestra “ignorancia absoluta”.

Lee más: Baja 16% la aplicación de pruebas para detectar el VIH en primer semestre del 2022