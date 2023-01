Documento contradice al gobierno en proyecto Puerta Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de un video aseguró que el predio donde se construye el proyecto Puerta Guadalajara —ahora conocido como Iconia— fue vendido en 2008 por el gobierno de Guadalajara con el aval de un Consejo del que forma parte la Universidad de Guadalajara.

Sin embargo, en el decreto que se aprueba el proyecto Puerta Guadalajara no se muestra nombres ni firmas de integrantes o representantes de la Universidad de Guadalajara.

El decreto D 54/17/08, disponible en la gaceta municipal de Guadalajara, establece que quienes aprueban el proyecto son Alfonso Petersen Farah, entonces edil del municipio e Ignacio Alfonso Rejón, secretario general del Ayuntamiento.

La Universidad de Guadalajara solo es mencionada en el punto dos de los transitorios para detallar que “se aprueba la integración de un órgano honorífico que dé seguimiento al cumplimiento del decreto y los convenios que de este deriven”.

En el transitorio se aclara que el consejo honorífico estará integrado por un representante de las distintas universidades del estado como Guadalajara (UdeG), Valle de Atemajac (Univa), Autónoma de Guadalajara (UAG), Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Tecnológico de Monterrey. Además de un representante del ayuntamiento, el director general de Obras Públicas, el vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación Urbana, el director general de promoción económica y el contralor municipal.

El último convenio que modifica el proyecto ocurrió en 2016 y fue firmado por el entonces presidente municipal y actual gobernador, Enrique Alfaro.

En ese convenio, se establece que se modifica el transitorio del decreto original para establecer otro órgano honorífico que dé seguimiento a las obras y que esté integrado por las distintas universidades, un representante del ayuntamiento, el coordinador de Gestión Integral de la Ciudad, el coordinador de Desarrollo Económico, un integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el contralor municipal.

Al respecto, el rector universitario, Ricardo Villanueva Lomelí aceptó que fueron invitados al consejo, pero negó que alguna vez fueran citados para aprobar, discutir o vigilar las acciones del proyecto.

“Son las verdades con las que quieren engañar. Lo que hay es todas las universidades estamos en un convenio con el que se hizo Iconia. Ese comité honorífico nunca se ha convocado, justo es al revés. Es un incumplimiento más de este fideicomiso es que a las universidades nunca nos han invitado. No es que nosotros avalamos, nos metieron a un comité honorífico donde supuestamente íbamos a tener voz y nunca nos han convocado”, respondió frente a medios.

Villanueva agregó que la Universidad de Guadalajara no insistió ante el municipio en tener alguna sesión pues “son comités que si no te invitan pues no vas, la Universidad no está obligada a darle seguimiento a un comité que ellos son los que te están invitando y te van a notificar. Yo no puedo andar, ¿saben a cuántos comités somos invitados?, imaginense que todos los días está llamando ¿oye me vas a invitar? … no tenemos una obligación jurídica”.

Las declaraciones del gobernador ocurren luego de que tres estudiantes fueron acusados de despojo con violencia, al oponerse a la construcción del complejo habitacional Iconia y exigir que sea regresado como parque municipal. Aunque fueron liberados, se les inició un proceso por el caso.





