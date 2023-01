AMLO crítica a ministra Norma Piña; siempre vota contra iniciativas de 4T, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la elección de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra que este máximo tribunal es “autónomo e independiente” y criticó que la ministra siempre vote en contra de las iniciativas de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, calificó como histórico la elección de una mujer como presidenta de la Suprema Corte.

“Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte, desde 1825, dos siglos casi, eso es muy importante. Eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido”, dijo.

En conferencia de prensa, señaló que ya no hay subordinación del Poder Judicial como antes, cuando desde la presidencia se daban órdenes; afirmó que ahora no se impone nada en la Corte.

“Hay autonomía, eso no lo van aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de la iniciativa que nosotros hemos defendido”, dijo.

"Nadie puede decir que hay subordinación": sobre la elección de Norma Piña como presidenta de la @SCJN, @lopezobrador_ asegura que es muestra de que su gobierno no impone nada, y como ejemplo dice que la ministra "siempre ha votado en contra" de sus iniciativas. pic.twitter.com/ZNd95geuPj — Animal Político (@Pajaropolitico) January 3, 2023

Lee: La Corte elige a Norma Piña como su nueva presidenta; es la primera mujer que encabeza el Poder Judicial

El mandatario aseguró que el Poder Judicial no puede frenar ni bloquear a la Cuarta Transformación y presumió que han pasado las reformas que impulsa desde su gobierno, como la de la Guardia Nacional, la revocación del mandato, quitar el fuero al presidente, entre otras.

“Entonces, ya la verdad no tenemos nada que temer en cuanto a que bloquee el Poder Judicial. Si esa fuese su intención, que no creo que estén pensando en frenar la transformación. Pero si fuese esa su intención, no pasaría absolutamente nada, porque nosotros seguimos haciendo justicia”.

López Obrador dijo que espera “una relación respetuosa” con el Poder Judicial tras la elección de la ministra Piña como presidenta de la Corte.

“Igual, una relación respetuosa, afortunadamente nosotros estamos llevando a cabo un programa de transformación en donde no necesariamente se requiere modificar las leyes, eso desde el principio lo definimos”, dijo.

Reiteró que es urgente que se realice una reforma del poder Judicial, para limpiarlo.

Norma Piña, nueva ministra presidenta de la Corte

La elección de Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte se dio este lunes, luego de una cerrada votación en tercera ronda, en la que compitió contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se quedó a solo un voto de obtener los seis necesarios para ganar la elección.

Ya como presidenta de la SCJN, la ministra aprovechó la oportunidad para reconocer a las y los integrantes del pleno que con su votación ayudaron a “romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”.