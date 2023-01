Tres estudiantes encarcelados por defender un parque en Jalisco

Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) son acusados de despojo con violencia, al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al Parque Huentitán en la capital de Jalisco.

Este 5 de enero, un juez decidió imponerles prisión preventiva oficiosa tras citarlos a declarar en el caso, por lo que autoridades universitarias se declararon en “estado de emergencia” y han convocado a protestas para su liberación.

“No cometimos ningún delito, lo único que hicimos fue defender un parque de las garras de la impunidad de empresas corruptas y de la impunidad del gobernador para este crimen y este despojo”, denunció Javier Armenta en un video, antes de ser encarcelado.

Jalisco está de luto, la división de poderes ha muerto. Tres estudiantes con papá y mamá, con hermanos y hermanas, con amigas y amigos fueron hoy encarcelados por indicaciones de @EnriqueAlfaroR. pic.twitter.com/hJXMnOcasD — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) January 6, 2023

De acuerdo con el abogado de los estudiantes, Juan Carlos Guerrero, la Fiscalía de Jalisco presentó como pruebas contra los jóvenes que acudieron “armados” al predio del parque, pues los jóvenes acudieron al Parque de Huentitán a sembrar árboles con picos y palas para reforestar el predio.

Así fue como protegimos el Parque Resistencia Huentitán, con árboles y valentía. Con confianza en nosotros mismos y en la justicia. PEDIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS.#SomosEstudiantesNoCriminales pic.twitter.com/lzev69lVZy — Zoe García (@Zoermr_) January 5, 2023

Además, dijo que los testimonios presentados, todos de trabajadores de la empresa constructora, eran idénticos y sostenían que los estudiantes había entrado al predio “de noche, en bola y con armas de fuego”, lo que, dijo, derivó en que se otorgara la prisión preventiva oficiosa para los estudiante en el Penal de Puente Grande.

“Negamos categóricamente que llevaran armas, las únicas armas que llevaban son las de la resistencia, las armas de la dignidad y en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa, los están tratando como delincuentes”, insistió.

Sostuvo que la audiencia estuvo “plagada de irregularidades” y cuestionó la resolución del juez Felipe de Jesús Rivera.

El día de hoy acompañé a @JavierArmentaMX Illich Cisneros y Alexis Rojas a su audiencia de vinculación y terminé desconcertado con lo que sucedió, por lo que compartiré algunas reflexiones. Abro hilo — Juan Carlos Guerrero (@carlosguerrerof) January 6, 2023

“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetividad como este; se presentaron cuatro agentes del Misterio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo hoy haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos”, dijo.

La audiencia contra los estudiantes se reanudará este martes 10 de enero.

Hasta ahora, el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, no ha dado información sobre las acusaciones contra los jóvenes.

UdeG activa defensa para estudiantes detenidos

Este 7 de enero, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó un plan de acción ante la detención de Javier, Iván y José que incluye un posicionamiento del Consejo de Rectores condenando los hechos, así como comisiones que den acompañamiento legal a los jóvenes.

“Desde octubre ya sabíamos que se estaba usando al Poder Judicial para una afrenta política y no hay mejor prueba de esto” dijo el rector Ricardo Villanueva Lomelí, quien ha tenido conflicto con el gobernador Alfaro, tras el recorte presupuestal a la universidad.

“A esos jóvenes los voy a defender como si yo fuera su papá, son nuestros y no vamos a permitir esta injusticia, por eso convocamos al Consejo de manera urgente, por eso quiero proponer que declaremos a la Universidad en Estado de Emergencia, estamos viviendo los momentos más autoritarios en el Estado de Jalisco”, sostuvo.

De acuerdo con integrantes de este Consejo, en 2008 el Ayuntamiento de Guadalajara entregó una parte de estos predios en Huentitán a particulares para un desarrollo privado de miles de unidades departamentales, con la promesa de tener áreas verdes públicas.

“Hoy en día no hay ninguna garantía de que estén entregadas ni siquiera las obras que bajo rebaja se comprometieron a entregar en 2016, entonces nadie tiene la constancia de que ese parque, o esos terrenos hayan perdido su condición de públicas porque no se han pagado, porque no han cumplido con lo que establecen esos convenios”, denunció el rector.

Cerca de 4 mil miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) han realizado movilizaciones e instalaron un plantón frente a Casa Jalisco en protesta por la detención de los estudiantes.





