Liberan a estudiantes de Jalisco; los vinculan por despojo

Un juez decidió liberar a Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta, tres estudiantes acusados de despojo con violencia por oponerse a un proyecto de desarrollo inmobiliario en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, el juez consideró que hay elementos para abrir una investigación contra los jóvenes por lo cual fueron vinculados a proceso.

El juzgador decidió dar cuatro meses para la ampliación de la investigación y seis meses de medidas preventivas, entre las cuales está que Javier, Ivan y José Alexis tendrán que acudir cada mes al penal de Puente Grande a firmar.

El juez decidió dar 4 meses para la ampliación de la investigación y 6 meses de medidas preventivas. Javier, Ivan y José Alexis tendrán que acudir cada mes a Puente Grande a firmar. Se les acusa por despojo de bienes inmuebles y aguas con agravante de uso de violencia pic.twitter.com/mfTkRr4Nwt — Animal Político (@Pajaropolitico) January 10, 2023

Además, los estudiantes no podrán acercarse al predio ni salir del estado.

Leer más |Estudiantes encarcelados en Jalisco: cómo surgió su protesta contra un desarrollo inmobiliario y de qué los acusan

El abogado de los estudiantes, Juan Carlos Guerrero, dijo que el juez desestimó una parte de la acusación de la Fiscalía de Jalisco quien sostuvo que los estudiantes acudieron “armados” al predio del parque, por llevar picos y palas para reforestar un terreno del Parque de Huentitán.

En tanto, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí señaló que la vinculación a proceso no es correcta, pero que lo importante es que lograran su libertad, al considerarla “un exceso”.

Este 9 de enero, el gobernador Enrique Alfaro publicó un video sobre el tema, asegurando que “no hay ningún estudiante detenido por protestar”, e insistiendo en que la empresa tiene derecho en exigir y denunciar el ingreso de los estudiantes a sus instalaciones.

“El proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse si no por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el código penal de nuestro estado, y es producto de una denuncia interpuesta por los dueños del terreno, no por el gobierno de Jalisco”, señaló Alfaro.

“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque no es un parque, si no una propiedad privada, este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo entonces presidente Alfonso Petersen, su Cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara.

Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al poder judicial no al poder ni al gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia. Insisto, no hay ningún estudiante detenido por protestar y no hay ninguna intromisión de un servidor en un asunto que es entre particulares, y que compete resolver al poder judicial”.

Aunque refirió que el gobierno del estado no debe meterse con las decisiones del poder judicial, hizo un exhortó a que “los estudiantes puedan enfrentar su proceso fuera de la cárcel sin que esto signifique exonerar a nadie”.