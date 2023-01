México y EU condenan invasión de sedes del Gobierno en Brasil

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la invasión a la sede de los tres poderes en Brasil por parte de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y expresó su respaldo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos”, dijo el presidente mexicano en su cuenta de la red Twitter.

“Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo”, añadió.

En Estados Unidos también se pronunciaron al respecto.

“Estados Unidos condena cualquier intento por socavar la democracia” en Brasil, afirmó este domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“El presidente estadounidense Joe Biden sigue de cerca la situación y nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Brasil es inquebrantable. La democracia de Brasil no se verá sacudida por la violencia”, señaló en Twitter.

The United States condemns any effort to undermine democracy in Brazil. President Biden is following the situation closely and our support for Brazil’s democratic institutions is unwavering. Brazil’s democracy will not be shaken by violence.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) January 8, 2023