Responsabilidad con la naturaleza: Un manifiesto por la Tierra

Ante las constantes amenazas a la biodiversidad en el mundo durante las últimas cinco décadas, una serie de personas dedicadas a la ciencia y las artes en México se reúnen para analizar el actual estado de salud del planeta, desde el punto de vista de la bioética y sus retos en el siglo XXI, en el libro Bioética: Manifiesto por la Tierra (editorial Debate, 2022).

Manifiesto por la Tierra, cuenta con una serie de ensayos escritos por 13 especialistas en medicina, música, economía, política y religión que forman parte del Seminario de Cultura Mexicana a excepción del doctor José Sarukhán, quien en el prólogo, hace hincapié en la necesidad de crear puentes hacia el futuro donde los seres humanos, en su necesidad evolutiva, conecten más con la naturaleza y el respeto a ella.

Arnoldo Kraus, médico y escritor, quien se encargó de coordinar los 13 textos que conforman este Manifiesto por la Tierra, explica que esta publicación es también un recordatorio del primer artículo dedicado a hablar de la salud del planeta desde la bioética.

Hace 51 años —recuerda Kraus— el bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter publicó Bioethics: Bridge to the future (Prentice-Hall, Nueva Jersey, Estados Unidos). Se trata de un artículo donde se plantea cómo estaba la salud de la Tierra. En él, el también profesor de Oncología en la Universidad de Wisconsin-Madison, retomó el término ‘bioética’ para hacer este análisis.

“Preocupado por la contaminación del agua y del aire por el incremento poblacional y por los daños ecológicos, Potter consideró que la bioética, apoyada en saberes de la biología, filosofía, tecnología y ciencia, debería ser el instrumento para alertar a la humanidad sobre los peligros que acechaban a la Tierra”, escribe Arnoldo Kraus en el libro.

La Tierra enfermó más

Sin embargo, 51 años después, la salud de la Tierra ha empeorado a pesar de las alertas que científicos y especialistas han hecho a la humanidad para cambiar sus hábitos por actividades que ayuden en la restauración de la naturaleza.

“Si no apostamos a que todos estamos bien concatenados con esa supervivencia, pues al enfermarnos nosotros enfermamos a nuestro círculo íntimo y acabamos con la Tierra”, explica Arnoldo Kraus en entrevista para Animal Político.

Para entender por qué es importante prestar atención a la salud de la Tierra, el médico Kraus puntualizó en entrevista, al menos, cuatro ejes esenciales a este tema a partir de la bioética y que se encuentran dentro del libro Manifiesto por la Tierra.

1. ¿Qué es la bioética?

Arnoldo Kraus explica que Bioethics: Bridge to the future es también una publicación dedicada a Aldo Leopold, quien fuera un ecólogo y ambientalista estadounidense que se dedicaba a cuidar el medioambiente en su país. Él, en algún momento señaló hace 70 años, que el ser humano es el cáncer de la tierra. “Él lo dijo así, tú lo sabes y yo lo sé. Lo constatamos todos los días”, relata.

“La bioética es algo que es connatural a nosotros. La bioética es la filosofía del siglo XXI y la resumo en forma breve robándome palabras del doctor Potter: la bioética es la ciencia de la supervivencia y aquí amplio el concepto de la supervivencia mía —como persona— la de mi familia entorno a mí, la del mi vecindad, de la sociedad, del país y, de ahí, a la Tierra”, añade Kraus.

2. Escuchar a los científicos

Explica Kraus que tan solo en 2022 hubo incontables tragedias naturales, de las cuales todas y todos los que habitan el planeta son responsables. Por ello, el libro Manifiesto por la Tierra, pretende contagiar un poco la responsabilidad que las personas tienen con el planeta.

“La naturaleza no nos pertenece. Nosotros somos un fragmentito de ella y la humanidad es un fragmentito en la historia de la Tierra y del Universo. Entonces, hemos hecho muy mal pensando que la Tierra es nuestra. No escuchamos a la gente que sabe”, añade.

Al menos, desde hace 70 años, científicos y especialistas en cambio climático y medioambiente han advertido sobre las consecuencias de la huella humana en la naturaleza que ha derivado en una paulatina destrucción de la Tierra.

3. Preocuparse por asistir a las personas

En una mirada a las consecuencias que han derivado de la constante explotación a la naturaleza, los recursos naturales, la flora y fauna en la Tierra, Kraus hace énfasis en los textos que componen Manifiesto por la Tierra donde 13 especialistas analizan cómo ha sido la salud del planeta en las últimas tres décadas.

“No me acuerdo tanto (de cómo era la Tierra hace 50 años) porque no tenía tanta conciencia en esa época, pero conforme he ido aumentando años en mi vida, diría que cuando tenía 20 o 30 años no me preocupaban estos temas. No eran unos temas de los cuales uno discutía por la razón sencilla de que la Tierra no se encontraba amenazada, como hoy”, señala.

Kraus hace un llamado a las y los lectores de esta obra y llama a la acción comunitaria a no permitir que el mundo continúe con este mal rumbo y alienta a “preocupamos por asistir a la gente que no tiene (suficientes) recursos”.

4. Detener la plastificación

El especialista también habla de la plastificación y cómo la falta de regulación a la producción y uso excesivo de plásticos en el planeta suma a su estado crítico que pone en crisis la salud de la Tierra y donde los países que más contaminan y más destruyen, son las naciones que más recursos tienen o países emergentes con una capacidad brutal, como China, Estados Unidos, Rusia —desde el punto de vista bioético—. En tanto, quienes resultan ser los más afectados es la gente de países pobres.

En un texto titulado ‘La plastificación del mundo’, escrito recientemente por Arnoldo Kraus, habla de la cantidad de plásticos que invaden, hoy día, a las personas y el mal uso que se les da en una economía —aún— lineal. “Nos venden la idea de que se reciclan y que se vuelven a utilizar. Es falsa”.

“Es una idea completamente falsa. Se recicla muy poco porque la gente que quiere y que hace plásticos de cualquier tipo les es más fácil hacer que reciclar y ahí, nos convertimos en cómplices de estar aceptando eso. Nos convertimos en seres inconscientes cuando estamos comprando botellas plásticas”, advierte el especialista en salud.

En el informe De la contaminación a la solución: una evaluación global de la basura marina y la contaminación por plásticos del Programa para el medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advierte que, hasta 2021, el plástico representaba el 85% de los residuos que llegan a los océanos y, para 2040, los volúmenes de este material que fluirán hacia el mar casi se triplicarán con una cantidad anual de entre 23 y 37 millones de toneladas, es decir, casi 50 kg de plástico por metro de costa en todo el mundo.

Tales plásticos, “acaban en los vertederos de los países pobres o acaban en el mar. Cuántas fotos y videos hemos visto de tortugas que se mueren porque están enrolladas en plásticos, cuántos pájaros o peces se mueren porque se tragan las cápsulas de café. En fin, lo vemos todo el tiempo y prevalece el descuido, prevalece el consumismo, prevalece el no darse cuenta de que no somos los dueños del mundo, pero que actuamos como si fuésemos y nos la pasamos agrediendo a la tierra”, enfatiza.