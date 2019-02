El Sabueso: AMLO habló de baja en homicidios en México y Trump dijo que aumentaron, ¿usaron cifras correctas?

Engañoso

Frase: Hoy que vi el informe me sentí satisfecho porque, según nuestros registros, sólo 54 homicidios el día de ayer y traemos un promedio de 80. Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, el bajar el número de robos, el que no haya secuestros.

Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia del 30 de enero que en México “oficialmente ya no hay guerra” después de resaltar que, un día antes, en el país solo se registraron 54 homicidios contra el promedio de 80 de días anteriores.

Lo que el presidente no explicó es que, desde que empezó su gobierno el 1 de diciembre, solo en cinco días el registro de homicidios ha sido menor a 60. De hecho, los datos oficiales para el 30 de enero —el día en que López Obrador presumió la reducción en las cifras—, los homicidios de nuevo aumentaron a 81 diarios.

López Obrador hizo referencia al día en el que menos homicidios se registraron en el mes de diciembre y enero, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Esos datos muestran que en los días que lleva el gobierno de López Obrador, durante el mes de enero, sólo en dos fechas se registró una cifra de homicidios cercana a la que citó el presidente. El 15 de enero con 55 homicidios y el 24 de enero con 28 homicidios. En diciembre, en tres ocasiones el número de homicidios fue menor a 60. El 14 de diciembre con 59 homicidios, 26 de diciembre con 57 y 31 de diciembre con 59.

El rango más frecuente de homicidios en diciembre y enero fue entre 81 y 90. En diciembre, el número de homicidios diarios se ubicó en este rango en nueve ocasiones. En otras siete, los homicidios se ubicaron en un rango entre 71 y 80. En enero, también en nueve ocasiones el número de homicidios diarios fue entre 81 y 90 y en siete, entre 71 y 80.

Pero además, los datos citados por López Obrador contrastan con las cifras del reporte diario de homicidios dolosos recopilados también por la SSPC a partir de medios de comunicación. Según ese reporte, el día 29 de enero se registraron 68 homicidios.

Donald Trump utiliza cifras falsas

Autor: Donald Trump

Lugar y Fecha: Cuenta personal de Twitter

Frase: “Los homicidios en México aumentaron 33% con respecto a 2017 hasta 33 mil 341 casos”

Calificación: Falso

En un tweet publicado en la mañana del 31 de enero, el presidente de Estados Unidos sostuvo que el aumento en un 33% de los homicidios en México eran un causante de la crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos. Según resaltó, dicha inseguridad, se está expandiendo por Estados Unidos, por lo que es necesaria la construcción de un muro.

Sin embargo, si bien existió un aumento en el número de homicidios en México con respecto al 2017, el crecimiento no corresponde con lo que citó Trump.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en 2018 hubo 33 mil 341 víctimas de homicidio doloso —la misma cifra que dio el presidente estadounidense— y en 2017 hubo 28 mil 866 víctimas. Esto significa que el aumento en términos absolutos de las víctimas de homicidios dolosos entre 2017 y 2018 fue de 15.5% y no de 33% como afirmó.

En cuanto a las carpetas de investigación iniciadas por homicidios dolosos, el Secretariado Ejecutivo registró el año pasado 28 mil 816 y en 2017, 25 mil 497. Es decir, que en términos absolutos, hubo un aumento de 13.01%.

En términos relativos, es decir, aislando el posible efecto del crecimiento poblacional en el periodo, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en 2017 fue de 20.27, y en 2018 de 23.10. Esto significa que, la tasa de homicidios dolosos fue de 13.96% o 2.36 veces menor de lo sostenido por el presidente estadounidense.