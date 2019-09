Otro tip: la ayuda debe complementar y no duplicar esfuerzos, pues cuando ocurre un desastre, ciudadanos y organizaciones se apresuran a cubrir las necesidades inmediatas y es común que se dejen de lado las acciones que se requerirán para apoyar a la localidad a mediano y largo plazo.

Claro que no todas las personas pueden irse por semanas o meses a compartir con los damnificados la vida en el desastre y para entender a detalle sus necesidades y problemáticas, lo que sí pueden hacer, dice Nashieeli Valencia, integrante del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, es buscar y escuchar a quién conoce la comunidad.

“Recomendaría acercarse a la gente que está pidiendo y necesitando la ayuda. Escuchar qué es lo que necesitamos y apegarte a eso. O sea, si tú dentro de tu despensa tienes algo que la gente te está solicitando, adelante, dalo, y si no lo tienes y no tienes manera de conseguirlo es mejor no dar nada. Es mejor no llevar lo que ya no usas, o lo que ya está apunto de caducar, porque de verdad no tienen idea de los problemas en los que nos pueden llegar a meter”, dice la gestora comunitaria, quien vivió de cerca esas donaciones.

“Una de las cosas en las que habría que pensar y reflexionar es qué significa donar: ¿Dar lo que ya no te sirve, dar lo que no necesitas? No quiero decir que tal vez no sintieron ese gesto de querer auxiliar, pero no eran momentos para mandarnos un vestido de baile, zapatillas, trajes de baño”, agrega Nashieeli.

Gabriela Bejarano, responsable del albergue comunitario que se instaló en la localidad mixteca de Tepapayeca, Puebla, explica la importancia de entender el contexto del otro, el lugar en donde habita y las condiciones ambientales y de alimentación del lugar afectado.

Bejarano, quien también es integrante de la colectiva Mujeres de la Tierra y el Sol, cuenta que la donación de ropa se convirtió en un problema de tal magnitud que fue una de las razones por las que se resquebrajó la organización comunal que se había logrado para atender la emergencia.

Para evitar la donación fallida, los donantes solo tenían que escuchar: Tepapayeca pidió alimentos y material de reconstrucción. Nada más.

Por esta razón, Alejandra D’hyver de Oxfam Internacional advierte que los donativos deben enfocarse en ayudar a los damnificados a recuperar su modo de vida, que siempre se ve afectado.

“Buscamos dar una solución más allá de lo inmediato… los desastres generalmente tienen consecuencias en los modos de vida de las personas. Un huracán que hace que pescadores pierdan sus lanchas o el sismo que hizo que lo hornos totoperos se cayeran”, insiste.

La Cruz Roja, por su parte, recomienda preguntar cuándo sí y cuándo no entregar la ayuda directamente a las personas afectadas, pues hacerlo puede rompe los procesos de organización interna de la comunidad y provocar problemas.

Eduardo Tapia, coordinador de capacitación de la Cruz Roja Puebla, y encargado del centro de acopio y la capacitación en el sismo del 2017, recomienda buscar canales, ya sea institucionales o civiles, para dirigir la ayuda.

Por ejemplo, durante el sismo fue muy común encontrar gente a la vera de los caminos esperando la llegada de despensas, algunos grupos la repartían ahí. Pero al entrar a las comunidades existía el reclamo de que la ayuda no llegaba para todos, y que los que estaban más lejos de los centros de acopio o de la zona de llegada de vehículos particulares no siempre conseguían apoyos.

Luz Rodea, coordinadora de comunicación de la estrategia de respuesta a la emergencia de Oxfam México, considera que la información correcta hará la diferencia para que los donativos sean útiles, pues asegura que lo más común es donar pensando solo en necesidades inmediatas.

“Hay una voluntad de ayudar, que es muy valiosa y no queremos que eso se diluya, lo que queremos es que sepa la gente que tienes que donar pensando en lo que la gente necesita, no en lo que a tí te gustaría dar. La recuperación de la dignidad es tan importante como la acción inmediata”, afirma.

Sobre la desconfianza que puede existir en los ciudadanos para donar dinero, las integrantes de Oxfam México hacen un llamado a las personas interesadas a acercarse a organizaciones civiles, para que puedan conocer sus mecanismos de rendición de cuentas, y así restaurar la confianza en estos apoyos.