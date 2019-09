Jojutla: dos años después del sismo, la reconstrucción no ha llegado

La señora Carolina Aguirre había caminado un par de metros hacia afuera de su casa cuando un sismo sacudió la tierra con fuerza demoledora. Ella calcula que pasaron diez segundos antes de que pudo afianzarse, voltear y ver que su hogar ya no estaba.

Han pasado dos años y, en los hechos, el sismo sigue para ella porque su casa todavía no está. Lo que tiene son dos cuartos de block sin pintar y un techo de lámina.

Carolina Aguirre vive en Jojutla, Morelos, es sobreviviente del sismo del 19 de septiembre de 2017 que ocurrió las 13:14:40 horas; el que se llevó a parte de su familia más cercana y todo su patrimonio, tal como le sucedió a miles de personas de ese municipio que todavía están lejos de recuperarse.

No existe todavía una reconstrucción real, sino acciones desordenadas que no han ayudado a que la ciudad se recupere. Así lo confirmó Alejandro Jiménez, subdirector general de área técnica de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado al frente de las labores de reconstrucción.

Según Jiménez, al llegar a la zona siniestrada de Jojutla, en la nueva Conavi tuvieron que hacer un “borrón y cuenta nueva” y empezar desde cero la labor de reconstrucción.

“La anterior administración lo intentó, pero en desorden. Eso hizo que no se pudiera atender adecuadamente a todas las familias afectadas. Encontramos que había una cantidad de información muy grande, pero no teníamos algo oficial para saber qué era lo que se había hecho y lo que no se había hecho”, contó el funcionario.