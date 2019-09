El Tepapasúper: La tiendita comunitaria de mujeres que ayudó a víctimas del sismo en Puebla

A los pocos días, la noticia de que el Tepapasúper estaba operando comenzó a difundirse, aunque no siempre de la mejor manera.

“Empezaron a correr el rumor de que estábamos lucrando con los víveres y que los estábamos vendiendo por pesos, como que no entendieron la idea de los tepapayecos, que no había dinero de por medio. Entonces llegaron las autoridades municipales, con quienes nos habíamos peleado, y nos dijeron: ya nos enteramos que están vendiendo los víveres y que ya hasta abrieron un supermercado, no tienen vergüenza, y le están poniendo precio a los víveres”, cuenta Gabriela.

Las mujeres llevaron a las autoridades municipales al Tepapasúper y les explicaron que todo se repartía sin costo alguno, que los tepapayecos era una medida para que la distribución fuera equitativa y se trataba de una moneda simbólica, “y pues ya se calló y no dijo nada”.