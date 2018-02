Gobierno de Ciudad Juárez da contratos a socios y familiares de funcionario municipal

Hermanos y socios del director de Desarrollo Social de Ciudad Juárez, Édgar Alonso Chávez Tarrio, fueron beneficiados con contratos de esa dependencia y de la Dirección General de Tránsito Municipal, por un monto total de 15 millones de pesos, durante 2017.

El primer contrato, por un monto de 5 millones de pesos, con clave DCA/DGDS/163/2017, corresponde a una licitación pública para adquirir despensas para el Banco de Alimentos de la Dirección de Desarrollo Social.

La empresa que resultó ganadora fue Ecoo Espacio Publicitarios, propiedad de Velia Carolina Villaseñor Castellanos y Ricardo Alberto Flores Álvarez, socio de Chávez Tarrio en otras dos empresas de reciente creación.

En septiembre de 2016, poco antes de que la actual administración municipal entrara en funciones, Ecoo Espacios Publicitarios modificó su objeto social, pues además de dedicarse a prestar servicios de diseño gráfico y manejo de imagen, se incluyó que podría comprar, vender y distribuir toda clase de productos alimenticios.

Esto le permitió ganar la licitación pública para proveer de despensas a la Dirección General de Desarrollo Social cuando Édgar Alonso Chávez Tarrio era el coordinador de Organización Social en la dependencia.

El 30 de octubre de 2017, el funcionario señalado asumió la Dirección, luego de que María Antonieta Pérez Reyes, su antecesora, solicitara licencia para buscar una diputación.

Según información oficial, el contrato entre el municipio y Ecoo Espacios Publicitarios tuvo una vigencia del día 11 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

Ahora, con Edgar Chávez Tarrio a la cabeza de la Dirección de Desarrollo Social, tanto Ecoo Espacios Publicitarios como CNC Recycling compraron las bases de una la nueva licitación (CA-OM-003-2018) para surtir al Banco de Alimentos.

Para el titular de la dependencia municipal, lo anterior no representa un conflicto de interés y tampoco se viola la ley, pues no guarda relación con esas empresas.

“Mi hermano está libre de poder tener sus negocios como guste y puede ser proveedor de quien quiera, y mi socio también lo puede hacer (…) no hay conflicto de interés, no he guardado nunca una relación entre estas empresas y no tengo ninguna empresa registrada como proveedora del municipio, porque eso sí entiendo, implica una situación de conflicto de interés”, declaró el titular de la dependencia.

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contratos cuando “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio (…) a su cónyuge o sus parientes consanguíneos (…) o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales.

Una licitación con urgencia

El 25 de agosto la exdirectora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Juárez un nuevo procedimiento de licitación con plazo reducido, toda vez que la licitación anterior se declaró desierta.

En esta nueva licitación, el tiempo para comprar las bases fue de sólo de tres días: del 30 de agosto a 1 de septiembre de 2017.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Pública de Chihuahua señala que el plazo desde la publicación de la licitación hasta la presentación de propuestas no podrá ser menor a 15 días naturales; sin embargo, ese periodo se puede reducir a diez días únicamente por razones de urgencia justificadas y siempre que no se limite el número de participantes.

De acuerdo con el dictamen, las razones de urgencia para reducir el plazo fueron que se requería “contar con las despensas a la brevedad posible para estar en condiciones de brindar el apoyo a familias de bajos recursos”.

Participaron dos empresas ligadas a Chávez Tarrio

Los Chávez Tarrio no sólo se beneficiaron a través de la Dirección de Desarrollo Social sino también de la Dirección de Tránsito Municipal, encabezada por Verónica Jaramillo Argüelles.

La empresa CNC Recycling, propiedad de Carlos Eduardo Chávez Tarrio, hermano del ahora director de Desarrollo Social, obtuvo el contrato con clave DCA/DGTM/104/2017, para la adquisición de equipo de radiocomunicación por un monto de 10 millones de pesos.

Posteriormente, la misma empresa compitió en la licitación de despensas que acabó ganando Ecoo Espacios Publicitarios.

De acuerdo con el documento del fallo, la propuesta de CNC Recycling se desechó pues el costo unitario de cada despensa era de 129 pesos, mientras que Ecoo Espacios Publicitarios ofreció cada despensa en 124 pesos.

Dos empresas más que compitieron en la licitación, Prometeo Proyectos Ejecutivos y Mayoreo Garay, fueron descalificadas por no presentar la muestra de la despensa y por incluir hojuelas de puré de papa en caja en lugar de bolsa.

Nuevas empresas ganan contratos

En 2017, el titular de la Dirección de Desarrollo Social abrió dos empresas más con su socio, Ricardo Alberto Flores Álvarez; en febrero, Salud Integral del Bravos, y en junio, Ricachasa Construcciones y Sistemas Integrales.

Sólo tres meses después de constituirse, Salud Integral del Bravos obtuvo su primer contrato por 4 millones 645 mil 912 pesos con Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en abril de 2017.

De acuerdo con el contrato, la operación consistió en proveer medicamentos y productos farmacéuticos a la dependencia, en el periodo comprendido entre el 3 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017.

En la empresa Ricachasa Construcciones y Sistemas Integrales, además de Flores Álvarez aparece como socio Carlos Eduardo Chávez Tarrio, hermano de Edgar Alonso, y propietario de CNC Recycling.

La familia Chávez Tarrio, único proveedor de despensas

Desde que inició la administración estatal de Javier Corral Jurado, en 2016 y hasta octubre de 2017, una sola empresa obtuvo contratos para la entrega de despensas de la Secretaría de Desarrollo Social: Distribuidora Esquer, propiedad de Adriana Chávez Tarrio, hermana del director de Desarrollo Social, y de Sergio Esquer Raygadas.

En una primera licitación, por un monto de 1 millón 325 mil 220 pesos, Distribuidora Esquer resultó ganadora para proveer despensas para los programas de “asistencia social para personas en extrema pobreza”, “mejoramiento de vivienda, comunidades tarahumaras a cambio de despensas” y “acuerdo para los integrantes de la caravana por la dignidad de los tarahumaras”.

A través de estos programas, se entregaron 7 mil 800 despensas de octubre de 2016 al 18 de octubre de 2017.

La Secretaría de Desarrollo Social de Estado de Chihuahua adquirió despensas por segunda ocasión a Distribuidora Esquer, esta vez por un monto de 399 mil 447 pesos, en el periodo que comprende del 01 de enero al 18 de octubre de 2017.

En esta segunda adquisición de despensas se benefició a 583 familias, a través del programa “atención a familias con reporte de persona ausente en la frontera”.

Chávez, Esquer y Flores, los socios

Los Chávez Tarrio son socios de las familias Esquer Raygadas y Flores Álvarez en distintas empresas que aparecen en el catálogo de proveedores del gobierno de Chihuahua, con fecha al 27 de abril de 2017.

Las compañías directamente ligadas a los Chávez Tarrio son: Distribuidora Esquer, cuyos accionistas son Adriana Chávez Tarrio y Sergio Esquer Raygadas; y Salud Integral del Bravos, con Edgar Alonso Chávez Tarrio y Ricardo Alberto Flores Álvarez como socios.

Mientras que las empresas ligadas a la familia Esquer Raygadas son Distribuidora Esquer y Consorcio Consultivo para el Desarrollo, ésta última representada por Héctor Eduardo Esquer Raygadas.

Por otro lado, las empresas en las que Ricardo Alberto Flores Álvarez tiene acciones son Salud Integral del Bravo, que comparte con Edgar Alonso Chávez Tarrio, y Ecoo Espacios Publicitarios.

Los nombres de los representantes de las cuatro empresas mencionadas, de acuerdo con el catálogo, están presentados de tal manera que un mismo nombre y apellido no se repite, a excepción de los hermanos Esquer Raygadas.