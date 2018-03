De un día para otro, coordinadora de Meade en Jalisco pasa de elogiarlo a anunciar que apoyará a Morena

Apenas ayer Claudia Delgadillo González era coordinadora de campaña de José Antonio Meade en Jalisco, lo felicitó por su cumpleaños y dijo que al candidato priista a la presidencia “no le tiembla la mano” cuando se trata de hacer cumplir la ley.

Pero duró poco el encanto… ya que este miércoles Delgadillo González decidió respaldar a Morena, y ser su candidata para la elección de presidente municipal de Guadalajara.

En un video apareció junto al candidato del partido de Andrés Manuel López Obrador para la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí.

“Una gran personalidad, una mujer de gran talento, de mucho trabajo en el estado, Claudia Delgadillo, ha decidido sumarse a las filas de Morena”, expresó el candidato, para darle la bienvenida.

Delgadillo, en tanto, dijo que en el lugar o trinchera donde se encuentre, estará disponible para apoyar a la gente.

“Hay gran proyecto, y en eso vamos a trabajar, pero yo con ustedes de la mano”, dijo la diputada local con licencia.

En un país en ruinas, necesitamos de las manos de todos para que el Movimiento de Regeneración Nacional se consolide. Bienvenida @ClauDelgadillo1 un gusto colaborar con mujeres como tú que trabajan incansablemente por Jalisco. pic.twitter.com/i3OoW2EGwo — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) February 28, 2018

De acuerdo con Mural, ella además de ser coordinadora de la campaña de Meade, era la dirigente priista en Guadalajara.

En entrevista con ese medio local, Delgadillo dijo que tomó la decisión de cambiarse a Morena, al estar inconforme con la designación de Eduardo Almaguer como candidato priista a la alcaldía de la capital tapatía.

“Tomo la decisión de dejar las filas del PRI por un tema que es conocido por todos los habitantes de Jalisco y Guadalajara… en mi partido se tomaron decisiones con las que no estoy de acuerdo, el partido no tomó en cuenta a su militancia (al designar a Almaguer), por eso es que hoy me uno al proyecto de Carlos Lomelí y lo ayudaré a ganar con Morena en Jalisco”, expresó.

“Son tres veces que no me dejan jugar la candidatura, no me dejaron jugar la candidatura del PRI en Guadalajara”, agregó.

En su carta de renuncia al PRI, difundida por el diario Reforma, Delgadillo acusó que el partido tricolor “hoy no está a la altura de los principios que deben regir”, en cualquier ámbito.

“Hace apenas unos meses estábamos celebrando y cantando victoria en el Congreso del Estado por las reformas que permitirían una real equidad de género, lamentablemente vemos que al menos en las próximas elecciones esto ha quedado en letra muerta, vemos y vivimos con gran tristeza que algunos partidos siguen con las viejas prácticas de repartir cuotas y candidaturas únicamente a los amigos cercanos y a los compadrazgos, estas acciones no hacen otra cosa que demeritar el ejercicio público y la creciente credibilidad en los mismos”, señaló Delgadillo.

“Renuncio segura y con la esperanza que este instituto político se reinvente como siempre lo ha hecho y triunfe una verdadera democracia y equidad de género”, agregó.

En un primer comunicado este miércoles, el equipo de Meade incluyó a Delgadillo en su lista de coordinadores estatales.

En un segundo mensaje, indicó que el puesto de coordinador en Jalisco está pendiente.