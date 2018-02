MeToo: actrices mexicanas narran los abusos sexuales que han enfrentado en la industria del cine.

Actrices mexicanas se han sumado al movimientorelatando las ocasiones en las que fueron víctimas de abuso sexual en la industria del cine y la televisión.

El pasado lunes 19 de febrero, Karla Souza, actriz y modelo mexicana, reveló que un director de cine, cuyo nombre no mencionó, la violó durante la filmación de una de las primeras películas que protagonizó.

De acuerdo con la actriz, durante la filmación de la película ella fue hospedada en el mismo hotel que el productor de la película, y éste se presentaba por las noches en su habitación para hablar con ella sobre supuestas ideas para las escenas en las que participaba.

“Esto no sucedió solo una noche, llegó a pasar varias noches y la noche en que yo decidía no abrirle la puerta me la cobraba: decidía no filmar mi escena o me empezaba a humillar frente a los demás”, contó.

La actriz relató que, después de más de un mes “del uso total de su poder”, el director la besó, la tocó de formas en las que ella no estaba de acuerdo y la violó.

“Estaba recién empezando mi carrera, cuando se presentó uno de estos productores que empiezan a manipularte con que ‘tú me debes una’. (…) Obviamente yo lo estoy diciendo de una forma, pero es mucho más relajado y más normal, van llegando estas semillas, que son focos rojos que yo, en ese momento, no tenía la educación para saber lo que estaba haciendo esta persona”, dijo Souza en entrevista con Carmen Aristegui.

Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP. — Karla Souza (@KarlaSouza7) February 21, 2018



Luego de las declaraciones de Souza, la empresa Televisa anunció que daba por terminada toda relación laboral con el director y productor Gustavo Loza, quien rechazó las acusaciones de ser el agresor de la actriz y acusó a la televisora de estar emprendiendo en su contra acciones de “venganza”.

“Se me han cerrado muchas puertas por no hacer esas cosas”

Paola Nuñez, actriz que ganó fama realizando telenovelas con TV Azteca, relató con Carmen Aristegui para CNN que fue víctima del “terrorismo psicológico” de un director de cine que la acosó e hizo tomarse fotos desnuda, aunque “nunca fue algo directo; él nunca intentó tocarme, nunca lo propuso y por tanto yo no estaba convencida de que él me estaba acosando sexualmente, y como no estaba segura, permití el acoso por mucho tiempo”.

La actriz contó que, después de filmar una telenovela “muy exitosa”, hizo un cásting y obtuvo un personaje en una película, lo que consideró la “oportunidad de su vida”.

Sin embargo, dijo, el director pronto comenzó a humillarla diciéndole que sus compañeros de filmación no la consideraban una buena actriz, ni que estuviera guapa y en algunas ocasiones llegó a pedirle fotografías de su cuerpo, argumentando que tenía que verla así porque la película que filmaban tenía escenas de desnudos.

“¿Por qué no habla uno antes?”

La actriz Stephanie Sigman, protagonista de la película “Miss bala” reveló a Aristegui que fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de un director de cine y su esposa, quienes la obligaron a entrar en un sitio oscuro y la tocaron sin su consentimiento.

Sigman relató que, aunque inicialmente eso le provocó una risa nerviosa, “le metí un manotazo (al director) y a ella también”.

Ante los cuestionamientos sobre por qué tardaron tanto en denunciar las agresiones sexuales de las que fueron víctimas y el hecho de que no dieron el nombre de sus agresores, Sigman compartió a través de sus redes sociales una lista sobre las razones por las que no había hablado antes sobre lo que le sucedió.

Algunas de las razones que explicó la actriz fueron el miedo, la minimización de las acusaciones de las víctimas, los juicios de la gente, “porque no es fácil” y porque “cada quien decide cuándo, de qué, dónde y cómo hablar de cosas tan personales”.



Por su parte, la comediante Sofía Niño de Rivera anunció a través de sus redes sociales que en los próximos días dará su testimonio sobre un caso de acoso sexual en entrevista con Carmen Aristegui.



El movimiento #MeToo comenzó cuando el hashtag se popularizó en redes sociales, en octubre de 2017, para denunciar agresiones y acoso sexual, a raíz de las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein.

En enero de 2018, un grupo de más de 300 actrices y actores de Hollywood conformaron el colectivo #Time’sUp, con el que se anunció un fondo para ayudar a mujeres víctimas de agresiones sexuales.

Entre las firmantes de apoyo al fondo se encuentran actrices como Meryl Streep, Natalie Portman, Emma Stone, Eva Longoria, entre otras.