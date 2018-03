PGR muestra video de Anaya al acudir a presentar escrito; es la primera vez que expone un caso de esta forma

La Procuraduría General de la República (PGR) mostró este miércoles el video del momento en que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para presentar un escrito donde, según dijo, exigió a Alberto Elías Beltrán que aclare a la opinión pública si en verdad tiene un dato de prueba en su contra, por el caso de presunto lavado de dinero con la compra y venta de un terreno en Querétaro.

Es la primera ocasión en que la PGR expone un caso de esta forma, divulgando el video.

El domingo pasado, sobre la presencia de Anaya en la SEIDO, la PGR indicó que el candidato se había negado a declarar, pese a que se le insistió sobre ese punto, en varias ocasiones.

En la grabación, se observa a Anaya junto a Dante Delgado, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, en instalaciones de la PGR, hablando con una funcionaria, sobre el procedimiento para hacer llegar el escrito a quien está a cargo de la Procuraduría, Elías Beltrán.

En la parte final del video, llega una persona y dice que es el titular de la Unidad que combate el lavado de dinero. Este último le dice a Anaya que “si gusta rendir declaración, se la tomamos en este momento”.

Entonces habla Diego Fernández de Cevallos, señalando que su intención es entregar el escrito al procurador, y que en otro momento atenderían un citatorio u otro requisito, “para no negarnos a ninguna cuestión que requiera la Procuraduría”.

Anaya ha acusado que la PGR se presta la guerra sucia en su contra, tratando de confundir a la opinión pública y dañando su imagen, al involucrarlo en el caso de presunto lavado de dinero, para beneficiar al candidato del PRI, José Antonio Meade.

En su comunicado, la Procuraduría volvió a insistir en el punto de que “es ajena a los procesos electorales” o actividades partidistas.

Respecto a sus razones para divulgar el video, la PGR señaló:

“Derivado del interés público mostrado por los medios de comunicación respecto a lo que aconteció el pasado 25 de febrero en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada al presentarse un aspirante a la Presidencia y la comitiva que lo acompañaba, la Procuraduría General de la República, conforme a sus facultades constitucionales y legales, al no contravenir ninguno de los principios del debido proceso, la salvaguarda de la presunción de inocencia y al no violentarse la integridad, ni la privacidad de las personas, pone a disposición la videograbación íntegra que el sistema institucional de control de acceso registró desde el momento que ingresaron a las instalaciones hasta que se retiraron de las mismas”.

PGR es oficina de propaganda, dice Anaya

El equipo de Ricardo Anaya respondió que la difusión del video “es una prueba más de que esta institución se ha convertido en la oficina de la guerra sucia del PRI en contra de sus opositores”.

Mientras el país vive “niveles de alarmante impunidad e inseguridad”, agregó, “es denigrante ver a la PGR convertida en oficina de propaganda política, tratando de rescatar la campaña en ruinas del candidato del PRI José Antonio Meade. Por supuesto, todos estos ataques no detendrán la firme voluntad de la Coalición por México al Frente para lograr la transformación que nuestro país necesita con urgencia”.