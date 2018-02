Funcionarios mexicanos han intentado manipular al yerno de Trump, reporta WP; Cancillería lo niega

Funcionarios de al menos cuatro países, entre ellos México, han discutido en privado cómo manipular a Jared Kushner, yerno y consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó el diario The Washington Post.

La Cancillería mexicana, en respuesta a una solicitud del diario Reforma, negó que su titular, Luis Videgaray, haya tratado de manipular a Kushner. “Los encuentros con el Sr. Kushner en su calidad de Asesor Especial del Presidente han sido estrictamente profesionales, con ambas partes atendiendo a sus intereses, pero tratando de llegar a acuerdos”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los intentos de manipulación, señaló en tanto The Washington Post, han estado enfocados en los “complejos arreglos financieros” de Kushner, sus dificultades financieras y su falta de experiencia en política exterior.

El diario cita en ese reporte a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que conocen reportes de inteligencia sobre el tema, aunque no se precisa dónde ocurrieron esas reuniones o de qué forma se conoció cuál fue su contenido.

Además de México, se señala que los funcionarios presuntamente involucrados en las mencionadas reuniones son de Emiratos Árabes Unidos, China e Israel.

El Washington Post no detalla qué funcionarios de México habrían estado involucrados.

Además apunta que no está claro si los gobiernos de México y de las otras tres naciones tomaron acciones, a partir de lo que se haya discutido en las reuniones privadas. Es decir, no se precisa si los presuntos intentos de manipulación habrían fructificado.

De acuerdo con un reporte de Reforma, el canciller mexicano Luis Videgaray tuvo el año pasado más de una decena de reuniones de trabajo con Kushner.

La nota en The Washington Post aparece cuando se conoció que el yerno de Trump no fue autorizado para tener acceso a la información confidencial más sensible de la Casa Blanca. Entre otras razones, según el diario, por la preocupación generada debido a sus contactos con funcionarios extranjeros.

Kushner, quien ha tenido a su cargo temas como las negociaciones en el proceso de paz entre israelís y palestinos, y la relación con México, tenía a su alcance la información más confidencial, a la que ya no podrá acceder al tratarse de una autorización temporal, de acuerdo con un reporte de AFP.

El fin de semana pasado se informó sobre la cancelación de una visita del presidente Enrique Peña Nieto a Trump, después de que este último se negara a mencionar de forma pública la negativa de México a pagar por el muro en la frontera.