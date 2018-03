Cierre de válvulas, en muchos casos sin fines políticos y con poco impacto: Sistema de Aguas de CDMX

Luego de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informara que personas no identificadas han cerrado válvulas de distribución de agua potable en la Ciudad de México, con el objetivo de provocar inconformidad popular y dificultar la gobernabilidad local, el organismo encargado del abasto de agua en la capital del país bajó el tono a la denuncia, y aclaró que muchos de estos casos, en realidad, no tienen ninguna motivación política.

“Se da el caso de vecinos (de colonias con abasto limitado de agua) que ven a nuestros operadores manipular las válvulas para cumplir con la distribución a otras colonias –explicó Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México–, y esos vecinos se percatan que sus casas dejan de recibir agua cuando nuestro operador trabaja en la zona, entonces, lo que hacen es esperar a que nuestro trabajador se vaya, y entonces entran a la caja de la válvula y la vuelven a abrir o cerrar, según sea el caso, porque son personas que lo quieren tener agua siempre, aunque eso deje sin abasto a otras colonias”.

Tal como informó el gobierno capitalino, en las últimas tres semanas se detectó la manipulación ilegal de al menos 50 válvulas, sin embargo, no todas fueron cerradas para generar ingobernabilidad o dar pretextos para realizar bloqueos viales, detalló Aguirre.

“Este problema (de manipulación de válvulas sin fines políticos) se presenta mucho en la colonia Peñón de los Baños, de la delegación Venustiano Carranza: ahí, más que querer boicotear al gobierno, la gente mueve las válvulas porque quiere tener agua. No es necesariamente con la intención de afectar a otros, sino más bien de no verse afectados a sí mismos. En Coyoacán también hemos visto que pasa esto en colonias que reciben agua por tandeo (es decir, que sólo reciben agua algunos días de la semana, durante algunas horas). Habría que ver si los que mueven ahí las válvulas son vecinos que sólo están intentado ver si así les vuelve el agua, o no”.

En contraste, detalló el funcionario, en las colonias Agrícola Pantitlán y Agrícola Oriental, de la delegación Iztacalco, “mi impresión es que la motivación política es muy sintomática: cuando la gente no entiende razones, a lo mejor es porque no quiere entenderlas”.

En estas colonias, detalló, se han presentado cierres viales durante la últimas semanas, “y en el momento en que se dan estos cierres, nosotros mandamos gente a atender la problemática y, en tanto se resuelve, se les ofrece a esas personas llevarles inmediatamente agua en pipas, pero vemos que la gente se niega a recibir el agua, entonces, parece más un pretexto, ya no es un problema de desabasto, sino una intención de afectar a terceros (mediante los bloqueos a la vialidad)”.

Para verificar si efectivamente en estas colonias existe un abasto regular de agua, que evidencie una intención política en las protestas que ahí se han realizado, Animal Político realizó un recorrido por la zona, para hablar con los vecinos.

En la colonia Agrícola Pantitlán, uno de los habitantes explicó que “aquí hay problemas de agua desde hace tiempo, pero se han agravado apenas, con todos los edificios nuevos que están construyendo: la falta de agua es por eso”.

–¿Sabe que el gobierno de la Ciudad de México informó que desconocidos aquí han cerrado válvulas de forma intencional, para provocar desabasto? –se le pregunta.

–Nosotros no sabemos si están cerrando válvulas o no –respondió el colono, quien solicitó el anonimato–, pero sí vemos que la oferta de departamentos es demasiada, y no debería permitirlo la delegación, el delegado es el principal culpable, porque esta zona siempre fue un área de casas, y ahora están permitiendo que levanten muchos edificios de departamentos.

Otro de los vecinos de Agrícola Pantitlán detalló que, aún cuando no es común que se suspenda totalmente el abasto de agua en esta colonia, “sí sufrimos desabasto, principalmente por la construcción de departamentos, ya hay muchos edificios de departamentos, y eso hace que el agua se vaya acabando.

“Antes –añadió–, hace unos cuatro o cinco años, cuando abrías la llave del agua, salía a buena presión, bonito, pero ahora sólo sale un chorrito, porque falta presión. Y eso se debe a la proliferación de edificios de departamentos, más que a otra cosa. Más que eso de las válvulas, creo que hay una sobrepoblación de la colonia, que empezó a ser muy patente en esta administración (delegacional)”.

Junto a la colonia Agrícola Pantitlán se encuentra la colonia Agrícola Oriental, sólo divididas por la línea A del Metro.

En esta segunda colonia, identificada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como otro de los principales puntos afectados por el cierre intencional de válvulas, uno de los habitantes, con más de 30 años de vivir en la zona, coincidió con sus vecinos de Pantitlán.

“Sí, sufrimos falta de agua de forma cotidiana –señaló–, pero por las constructoras: ahora hay muchos departamentos. No me consta que anden cerrando válvulas, pero sí que disminuyó el agua con la proliferación de edificios de departamentos y unidades habitacionales. Y esa proliferación de permisos para construir departamentos empezó con la ex jefa delegacional Elizabeth Mateos (2012-2015), y obviamente continuó con su sucesor en el cargo, su esposo Carlos Enrique Estrada Meraz (2016-2018)”.

Esta problemática, destacó, no es nueva: “hace dos años, comenzamos a reunirnos diversos vecinos de la zona, en la esquina de la avenida Iztacalco y la avenida México, porque empezó a faltar el agua y se dio el movimiento vecinal, pero después la gente dejó de ir a las reuniones, y ese es parte del problema: únicamente salimos a protestar cuando ya está la bronca grande, y si arreglan el asunto, aunque sólo sea de manera provisional, la gente se deja de organizar y ya no le da seguimiento”.

Exageraciones

Aunque fue la administración pública capitalina la que alertó sobre la supuesta práctica de sabotaje a válvulas para generar ingobernabilidad, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reconoció en entrevista que 95% de los problemas de desabasto en la capital del país no tienen nada que ver con mal funcionamiento de válvulas, o con sabotaje, sino con problemas técnicos “de fuerza mayor”, que se presentan en la red de distribución.

“Yo comentaría –señaló Aguirre– que los problemas con válvulas no representan ni 5% de las causas de desabasto. Y cuando se han dado casos de cierre de válvulas por personas no autorizadas, son problemas que generalmente se resuelven de un día para otro”.

La dificultad, sin embargo, es detectar cuándo el desabasto es provocado por el cierre irregular de una válvula, y no por cualquier otra falla técnica.

Y el problema empieza por un hecho práctico: las autoridades capitalinas no saben cuántas válvulas existen en la red de abasto de agua potable.

“Unos me dicen que en la Ciudad de México debe haber unas 20 mil válvulas –aseguró Aguirre–, pero luego otros me dicen que son 40 mil, y cualquier válvula que nos cierren genera un efecto en la ciudad, y a veces se batalla para encontrar aquellas válvulas cerradas”.

Por ello, informó que la estrategia que empleará el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para proteger estas instalaciones constará de dos acciones: aquellas válvulas que no sean manipuladas con regularidad, serán soldadas en sus tapas, para impedir que personas ajenas puedas abrirlas o cerrarlas.

Y en aquellas válvulas que sean manipuladas por el Sistema de Aguas con mayor frecuencia (en las que no sea práctico soldar sus tapas) se montarán chapas de seguridad.

“Para mí, ponerle chapas de seguridad es una exageración –explicó Aguirre–: en ninguna red de abasto del país, y no conozco ninguna en el mundo, se usan tapas de seguridad en las válvulas, pero nosotros nos vemos ahora en la necesidad de hacerlo”.