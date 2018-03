Ciudades turísticas en México sufren por la inseguridad y el aumento en alertas de viaje

Los altos niveles de violencia en México han generado un aumento en las alertas de viaje emitidas por los gobiernos de al menos seis naciones que han alertado a sus ciudadanos evitar visitar el país o extremar precauciones en sus viajes, incluyendo algunos de los destinos turísticos más importantes.

El gobierno encabezado por Donald Trump lanzó una advertencia en enero pasado a sus ciudadanos para evitar o restringir sus viajes a cinco estados mexicanos que fueron colocados por el Departamento de Estado con alerta máxima al considerarlos “muy peligrosos” debido diversos incidentes criminales.

A través de su sitio de internet, el Departamento de Estado pidió a los estadounidenses no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por sus niveles de criminalidad. “Los delitos violentos, como los homicidios, los secuestros, el robo de automóviles y los robos, están muy extendidos” en estas entidades, según el gobierno de Trump.

La agencia consular de Estados Unidos en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, fue cerrada este miércoles de manera indefinida luego de que se identificara una “amenaza” de seguridad, informó la embajada estadounidense en México.

Security Alert U. S. Embassy Mexico City, Mexico (March 9, 2018) // Location: Playa del Carmen, Mexico // Event: Due to an ongoing security threat, the U.S. Embassy in Mexico City is revising its travel restrictions to Playa del Carmen. Read full alert: https://t.co/K7QEUkaVkJ

