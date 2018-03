Es una gran pendejada: dice Tatiana Clouthier sobre comparar a México con Venezuela

Decir que si el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, gana la presidencia provocaría en México una crisis como la que vive Venezuela, es “una de las más grandes pendejadas que he escuchado”, asegura Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña presidencial del tabasqueño.

En entrevista para la televisora local de Durango, Lobos Cadena 7, Clouthier aseveró que existe una contradicción en algunos medios respecto a las comparaciones del país con Venezuela, ya que incluso “ayer que estuve en un programa de radio comentaban que el gobierno actual, de Enrique Peña Nieto, se estaba comportando como en Venezuela, oprimiendo a los opositores. Entonces ya nadie les entiende, ahora resulta que todo lo que no es PAN, es Venezuela”.

Clouthier argumenta que existe una confusión sobre lo que ocurre en Venezuela y la crisis que México atraviesa desde hace varios sexenios.

“Primero habría que saber de qué Venezuela nos están hablando. Para empezar en México ninguno de los candidatos son de origen militar, esa es una gran diferencia, después el que nuestra división de poderes e instituciones hayan soportado hechos como el que Felipe Calderón se haya vestido de militar o Vicente Fox haya nacionalizado la industria azucarera y aquí seguimos”.

“Todo esto habla del país en el que estamos y no puede haber punto de comparación; quieren comparar bicicletas con manzanas y eso me parece la más grande estupidez”, concluyó.

De la misma forma, Tatiana Clouthier aseguró que a diferencia de los procesos anteriores, cuando las campañas de AMLO se enfocaron en el centro y sur del país, en esta ocasión buscarán tener mayor fuerza en el norte de país, región en la que se encuentra el estado de Durango.

Sobre la incorporación del líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia a la lista de Morena de los senadores plurinominales, quien fue acusado desde 2006 por un fraude millonario, Clouthier comentó que el argumento de AMLO para sumarlo a su proyecto, fue que no se le ha comprobado ningún delito, además de que no huyó del país, como se ha especulado, sino que se autoexilió en Canadá y que si en verdad tuviera que pagar algún delito, el gobierno mexicano habría pedido ya la extradición, pero no tiene argumentos para hacerlo.

“Andrés me ha dicho que sabe muy bien que Napoleón es un perseguido político y que con base en eso la justicia será quien decida si se puede registrar o no. Por mi parte le he dicho que no estoy de acuerdo con esta situación y Andrés lo respeta”, detalló Clouthier.

Tatania Clouthier se sumó al equipo de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 15 de enero, como coordinadora de campaña. El fundador de Morena la describió como una ciudadana “distinguidísima que ha defendido a los ciudadanos y participado en procesos políticos en busca de la democracia”.

Por su parte, Clouthier desde un inicio, se ha distanciado de los partidos que conforman la coalición (Morena, PT, PES), pues argumenta que ella está solo para coordinar y defender los intereses de Andrés Manuel como representante de la coalición, más no las aspiraciones de cada partido.