Sed peligrosa: dan de baja a chofer del Metrobús por tomar cerveza mientras conducía la unidad

Un conductor de la Línea 4 del Metrobús fue dado de baja, luego de que un usuario lo reportara por consumir bebidas alcohólicas mientras se encontraba al volante de la unidad.

A través de su cuenta de twitter, el Metrobús informó que “derivado del reporte de conductor de L4 con cerveza, la empresa operadora fue sancionada y el conductor dado de baja del sistema”.



La denuncia se dio a través de la página de Facebook “400 voces”, en la que se señaló que el conductor la unidad 509 del Metrobús, que circula por la ruta Buenavista-Aeropuerto, “se detuvo a comprar cerveza e iba bebiendo”.

Además, el usuario denunció que, luego de reportar al conductor en la estación San Lázaro, los policías lo revisaron, pero “dijeron que no llevaba nada; lo dejaron ir”.



Entre 2012 y 2016, al menos 53 conductores del Metrobús fueron sancionados por las autoridades capitalinas, y 23 de ellos fueron dados de baja, por incurrir en faltas.

Las sanciones fueron por no presentarse a trabajar, por no tocar el claxon al entrar en la plataforma del Metrobús, por no usar cinturón de seguridad, conducir y hacer uso al mismo tiempo de su teléfono celular, o tener choques.