Este documental mexicano nos hace pensar en el verdadero valor de una taza de café

A los directores del documental “A six dollar cup of coffee” (Una taza de café de seis dólares) ahora les sabe a historia y orgullo por el café mexicano, a las tierras y al esfuerzo de sus productores.

Para Andrés Ibáñez Díaz Infante y Alejandro Díaz San Vicente -los directores del documental-, el sabor y las características del café se han convertido en un impulso para continuar descubriendo la variedad de este grano.

Hay veces que las historias te encuentran, y la historia de una cooperativa que trabaja el café en Chiapas encontró a Andrés y a Alejandro en medio de una celebración que posteriormente se convirtió en el documental que mostrarán el 14 de marzo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) como parte de la sección “Cine culinario”.

“A six dollar cup of coffee” no es una película que busca decirle al público qué hacer o qué café comprar; el objetivo de ambos directores siempre fue contar una historia apasionante que nació de la curiosidad por el mundo del café y de plasmar una realidad que le ayude al espectador a tomar decisiones de consumo más conscientes.

Andrés y Alejandro empezaron el proyecto de manera informal a finales de 2012 en una visita a Chilón, Chiapas, para conocer a la cooperativa Yomol A’tel. A pesar de ser fuertes consumidores de café, se dieron cuenta de su falta de conocimiento de la cadena productiva del café y de la lógica del pueblo tseltal bajo la cual se ordenaba la cooperativa.

