Si EPN cometió corrupción lo metería a la cárcel, advierte Anaya; no voy a meterme en la elección, dice Peña

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo este lunes que sí metería a la cárcel a Enrique Peña Nieto, si se demuestra que cometió actos de corrupción.

“Por supuesto que sí, ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país. Aquí, el que la haya hecho la tendrá que pagar y, por supuesto, incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, expresó Anaya al ser cuestionado directamente por la prensa, sobre si estaría dispuesto a encarcelar a Peña Nieto, ya como mandatario si es que gana las elecciones del 1 de julio.

“Nosotros sí vamos a ir a fondo en el combate a la corrupción. Eso los tiene francamente preocupados y eso explica toda esta andanada de acusaciones en mi contra… quien quiere sacarme de la boleta es el PRI-Gobierno y quien encabeza este movimiento, no tengo ninguna duda, es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La razón: quieren impunidad y eso nosotros no lo vamos a conceder bajo ninguna circunstancia”, agregó.

Leer: Así no, saque las manos del proceso electoral y deje al pueblo decidir, dice Anaya a EPN

El domingo pasado, Anaya exigió al presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos de la elección, acusando que están siendo utilizadas instituciones como la PGR, para tratar de perjudicarlo y beneficiar al candidato presidencial priista, José Antonio Meade.

Anaya además dijo que mantenía su compromiso de consolidar una Fiscalía “autónoma y apartidista que sea acompañada por una comisión de la verdad con asistencia internacional, para investigar los señalamientos de corrupción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

Dichos señalamientos, agregó, “son muy graves. Empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la Estafa Maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade”.

Quien está a cargo de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y el gobierno federal, han negado que la Procuraduría esté siendo un instrumento de “guerra sucia”, en contra de Anaya, con el caso de lavado de dinero que involucra la compra y venta de un inmueble en Querétaro, que era propiedad del ahora candidato presidencial del Frente.

Leer: Académicos y activistas piden a Peña no utilizar a la PGR para perseguir a Ricardo Anaya

Este lunes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que no se involucrará en el proceso electoral, y que no responderá a los dichos de candidatos como Ricardo Anaya, o a la carta que firmaron académicos y activistas, para exigirle al titular del Ejecutivo que no use a la PGR para “perseguir a un líder de la oposición”, si no se tienen pruebas contra él.

“No respondo a nadie ni me voy a meter en este proceso electoral”, mencionó Peña Nieto

“El presidente ni fijará posición ni va a tener un posicionamiento para cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo en en esta carrera política, democrática”, agregó.

Por otro lado, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, dijo que Anaya debe aclarar cualquier duda sobre su patrimonio, y sobre su presunto involucramiento en acciones de lavado de dinero.

“Si tomó malas decisiones, que las asuma. Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón”, expresó Meade.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)