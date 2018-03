INE multa a independientes por irregularidades en reporte de gastos y a partidos por filtración de datos

El Instituto Nacional Electoral (INE) multará a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, a Armando Ríos Piter y a Margarita Zavala, aspirantes independientes a la Presidencia, con 2.2 millones de pesos por 127 irregularidades detectadas en sus reportes de gastos.

El consejero electoral Ciro Murayama explicó durante la sesión del Consejo General que el 79b% de los ingresos de los aspirantes se refieren a aportaciones de simpatizantes; 17 % a recursos de los propios y 4 % al autofinanciamiento. Sin embargo en los tres casos hallaron inconsistencias que ameritan multas e investigaciones para verificar el origen de los recursos que utilizaron al recolectar firmas de ciudadanos.

En el caso de la ex primera dama Margarita Zavala quien es la única de los tres que cuenta con las firmas necesarias para estar en el boleta, registró 3.7 millones de pesos de ingresos, por cerca de 13.8 millones de egresos, es decir tiene una deuda con proveedores de bienes y servicios que debe ser liquidada en menos de 30 días, de acuerdo con la autoridad electoral.

“Tener pasivos no es en sí sancionable, pero no liquidarlos implica un financiamiento de hecho de empresas mercantiles que nuestra ley no permite”, explicó Murayama.

El INE inició un procedimiento oficioso a Zavala por su reporte de autofinanciamiento, de 1.8 millones de pesos, pues considera que tales recursos fueron generados en “conversatorios donde las personas que acudieron a las cenas realizaron donaciones”,

En el caso del senador Armando Ríos Piter, quien reportó cerca de 800 mil firmas simuladas al INE, se le iniciará también un procedimiento, pues no hay claridad en el origen de un depósito bancario recibido en noviembre pasado por dos millones y medio de pesos.

De acuerdo con Ciro Murayama, una de las cuentas del senador tuvo movimiento inusuales, pues de ahí se hicieron transferencias a la cuenta bancaria de la Asociación Civil del aspirante por un monto de 400 mil pesos en diciembre pasado y esa cuenta nunca fue reportada a la autoridad fiscalizadora del INE.

Esta misma conducta fue detectada en los depósitos del gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, los cuales se realizaron a través de cheques de caja sin que se pudiera conocer el origen de la aportación.

Además, detalló el consejero electoral, se detectó una triangulación de recursos para la campaña del Bronco, que provenían de empresas.

“Se identificó que en las cuentas bancarias de los aportantes habían caído depósitos inmediatamente antes de hacer los donativos por importes idénticos a los que luego aportaron y que quien inyectó el dinero eran dos empresas mercantiles”, explicó.

De acuerdo con Murayama, se indagará en un procedimiento oficioso el origen de los recursos de todas las aportaciones que recibió Rodríguez Calderón en circulante que alcanzan los 17 millones 300 mil pesos.

Multan a partidos por descuidar el padrón

Las sanciones del INE también alcanzaron al PRI, con 43.7 millones de pesos, y a Movimiento Ciudadano, con 34.2 millones, por el descuido de los datos del padrón electoral filtrados a empresas en 2015 y 2016.



El Instituto también ligó esta filtración de datos de ciudadanos a Amazon y Digital Ocean con las irregularidades detectadas en la recolección de firmas de aspirantes independientes a la Presidencia.

“Como consecuencia de esas filtraciones, el INE ha tomado medidas preventivas para que, sin demérito de los derechos de los partidos políticos establecidos en la ley para revisar las bases de datos del Padrón Electoral, se impida el mal uso de los datos contenidos en el mismo”, expuso el consejero presidente, Lorenzo Córdova.