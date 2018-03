MayraTeEstamosBuscando, desaparece joven universitaria de Querétaro

El pasado 23 de febrero, Mayra Alejandra Ávila, de 27 años de edad, salió de la casa de sus exsuegros en Querétaro y abordó un automóvil gris, según la declaración de éstos. Desde aquel día no se sabe nada de ella, por lo que familiares y amigos han difundido el hastag #MayraTeEstamosBuscando.

Mayra cursa la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y es delegada del Frente Nacional por la Sororidad, organización dedicada a la defensa de las mujeres.

En entrevista para Animal Político, Olimpia Coral, fundadora y líder del Frente por la Sororidad, comentó que la Fiscalía de Querétaro ha tomado la denuncia por la desaparición y emitido una Alerta Alba con los datos de Mayra. Además por la tarde-noche de este sábado harán la geolocalización del celular de la joven.

Comenta Olimpia que la joven universitaria vivía desde hace un buen tiempo con su exnovio Carlos y los padres de éste. Según la declaración de la madre de Carlos, aquél 23 de febrero, Mayra los acompañó a la inauguración de su empresa llamada ‘Hugin Soluciones Industriales’, para la cual ella trabajaría. Cuando terminó el evento, alrededor de las 7 de la noche, la joven se acercó a sus exsuegros para decirles que renunciaba al puesto que le habían dado. Acto seguido, fue a la casa donde vivía con ellos tomó unas maletas y subió a un carro gris.

La fundadora del Frente por la Sororidad señala que hay algunas contradicciones en lo declarado por la familia y lo que decía Mayra. “La madre de Carlos nos dice que Mayra ya no era novia de su hijo desde hace varias semanas que incluso él la terminó y se mudó, para que ella no tuviera que dejar esta casa. Por lo que el día que ella despareció, según sus padres, Carlos y Mayra ya no tenían ninguna relación e ignoran porque ella tomó la decisión de rechazar el trabajo que le habían dado e irse dela casa sin dar explicaciones. Pero a nosotras, sus compañeras, Mayra nos dijo el 14 de febrero que Carlos aún era su novio”, comenta Olimpia.

Se solicita su colaboración para la difusión de la Cédula de Identificación del Protocolo ALBA, para la búsqueda y localización de:

MAYRA ALEJANDRA DÁVILA ALVARADO, de 27 años de edad. pic.twitter.com/B2ZLV3EuQA — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 2, 2018

Durante los primeros días de desaparición, los integrantes del Frente Nacional por la Sororidad, se comunicaron al número de la joven para intentar saber su paradero. Sin embargo dicen que quien contestó la llamada fue la madre de Carlos quien les dijo que ese número le pertenecía a ella desde 2017. “Pero nosotras en enero pasado nos comunicamos con Mayra a este número y ella no nos comentó que ese número ya le pertenecía a su exsuegra”, afirma Olimpia.

Este sábado su exnovio Carlos se presentó en la Fiscalía General de Querétaro, tan solo para confirmar y dar la misma versión que dieron sus padres sobre la última vez que vieron a la universitaria. También aseguró que, tal como lo dijo su mamá, ya había terminado su relación sentimental con la joven desaparecida.

Olimpia dice que días después de la desaparición de Mayra, Carlos “publicó un comentario, diciendo que no le parecía extraño que Mayra hubiera desaparecido y que él no era el responsable de tal acción, pero minutos después lo borró y cerró sus cuentas”.

En el último acercamiento de la fiscalía con los familiares de Mayra, se les informó que este sábado por la tarde-noche revisarán las cámaras de la calle donde vivía la joven con sus exsuegros para confirmar que la universitaria subió a un carro gris como dicen ellos.

Además entre 6 y 7 de la noche iniciarán con la geolocalización del celular que usaba Mayra al momento de la desaparición, cuyo número fue proporcionado por la mamá de Carlos.

Este domingo estudiantes de la UAQ llevarán a cabo una marcha “para exigir la presentación de Mayra Alejandra Dávila Alvarado con vida” que saldrá de la explanada de la UAQ a las 9:45 de la mañana, hacia Plaza de Armas. Además de organizar brigadas para apoyar en la búsqueda de su compañera.