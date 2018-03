PGR está haciendo su trabajo, quien tiene que dar explicaciones es Anaya, dice Meade

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, dijo este jueves que la Procuraduría General de la República (PGR) está haciendo su trabajo y que quien tiene que dar explicaciones es el aspirante de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

“Quien tiene que explicar todos estos elementos que, vuelvo a insistir, son públicos, el contrato de compra venta es público, la propiedad de la bodega industrial es pública, la fundación es pública, lo que se hizo con la fundación es público”, dijo Meade sobre los señalamientos en torno a Anaya y un presunto lavado de dinero, con la compra y venta de un terreno en Querétaro.

El miércoles pasado, después de que la PGR mostrara un video de Anaya al acudir a presentar un escrito a la SEIDO, el candidato de Por México al Frente acusó que la Procuraduría se había convertido en una “oficina de la guerra sucia del PRI” en contra de sus opositores.

Al respecto, Meade insistió en que es Anaya quien debe explicar a los mexicanos cuáles son sus negocios y su patrimonio.

“La PGR no se fue de viaje a Atlanta todos los fines de semana por espacio de 12 años; la PGR no puso una fundación para construir un edificio; la PGR no compró una planta industrial; la PGR no le vendió una planta industrial a una facturera; la PGR no lavó dinero para efecto de hacer llegar de recursos públicos”, expresó el candidato priista.

“Mal haría yo, por ejemplo, en decir que la Auditoría Superior de la Federación no hiciera su chamba, por cuanto a mí desempeño se refiere. Yo soy servidor público y asumo cada uno de mis actos, puedo explicarlo, defenderlo, como puedo explicar y defender mi patrimonio.

Quien no lo puede hacer en eso debiera concentrarse, y nada de las cosas que dijo hizo la PGR. Todas y cada una fueron cosas que hizo quien hoy está siendo investigado”, agregó.