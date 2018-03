No a expropiaciones y combate a la corrupción: esto prometieron los candidatos presidenciales a banqueros

Este viernes 9 de marzo, los tres candidatos a la Presidencia de la República se reunieron con banqueros del país en Acapulco, Guerrero, para exponer sus proyectos y promesas en temas de desarrollo.

No se pongan nerviosos

En el caso del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió confianza y no nerviosismo por su proyecto de nación, pues de ganar los comicios, aseguró que no habrá confiscación de bienes, expropiaciones o nacionalizaciones. También se comprometió a no aumentar impuestos o deuda para el país, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Ante el cuestionamiento de si respetará los resultados de las elecciones del próximo 1 de julio, el político tabasqueño dijo que desea una jornada electoral libre y limpia, y que de ser así respetará a quien resulte electo o electa.

“Si las elecciones son limpias, son libres, voy a Palenque, Chiapas. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque. El que suelte el tigre, que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral”, manifestó AMLO.

En el encuentro con los banqueros del país, además de exponerles nuestro programa económico y social, les hice una propuesta concreta https://t.co/F9VxkeXojw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 9 de marzo de 2018



Meto las manos al fuego por los servidores públicos

El candidato por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, se centró en el combate a la corrupción. Dijo que es indispensable que en el servicio público nadie esté por encima de la ley, y que él metería la mano al fuego por todos los servidores públicos.

Ante los cuestionamientos de ser el candidato respaldado por el PRI, sostuvo que en cuanto a su trayectoria de vida puede con más facilidad voltear a ver a la ciudadanía y a su familia por su “honorabilidad”.

. @joseameadek es un hombre preparado, con experiencia en las finanzas públicas y con resultados acreditados de su profundo amor por #México. Con José Antonio Meade tenemos la certeza que las finanzas públicas se administrarán con disciplina.#ConvenciónBancaria pic.twitter.com/PqSMuiikCV — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 9 de marzo de 2018



También se pronunció a favor de la creación de un fiscal especial anticorrupción y de formar Ministerios Públicos independientes para cortar “el cordón umbilical” que tienen con el Ejecutivo, y así someter a juicio a cualquier funcionario de cualquier nivel.

PGR, una casa de campaña

El candidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) ha funcionado como una casa de campaña del PRI, luego de que esta instancia iniciara una investigación que podría relacionarlo con supuesto lavado de dinero por la venta de una nave industrial.

El exdirigente del PAN expuso que la clave para combatir la corrupción será contar con fiscalías independientes, por lo que se dijo a favor de la iniciativa ciudadana de reformar el artículo 102 constitucional, detalló el diario Reforma.

“La corrupción no se combate con personalismos voluntaristas, no se acaba la corrupción en un país cuando llega un iluminado a la Presidencia de la República”, mencionó Anaya.

Una política fiscal responsable es primordial para que México tenga estabilidad económica. Es momento de trabajar con gran compromiso para construir un país con desarrollo. Agradezco a la @AsocBancosMx por invitarme a su #81ConvenciónBancaria. pic.twitter.com/X56F3EDvvT — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 9 de marzo de 2018



Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria)