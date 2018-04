López Obrador es un retrograda y un espanta inversiones, asegura Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que Andrés Manuel López Obrador es un retrógrada que denota enorme ignorancia y un “espanta inversiones”, por su oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Sí, López Obrador es el espanta inversiones. Con su actitud lo que provoca es que las inversiones se vayan y esto es muy delicado para el país, porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos”, expuso en conferencia de prensa matutina donde sugirió al tabasqueño documentarse antes de hablar.

Lee: Slim defiende el nuevo aeropuerto; usan al empresario para contrarrestar nuestro movimiento, acusa AMLO

El político queretano se definió como un “amigo de las inversiones”, porque los turistas que llegan en avión impulsan la economía del país y afirmó que durante el gobierno de coalición que encabezará continuará la edificación del nuevo aeropuerto, solicitará que se revisen los contratos y de encontrarse actos de corrupción, se procederá en consecuencia.

En días pasados, Andrés Manuel López Obrador dijo que cancelará el proyecto, pues la obra tiene un costo muy alto además de que los contratos se han asignado con poca transparencia.

Anaya aseguró que él continuaría con las obras pero al mismo tiempo avisó que revisaría con cuidado todos los contratos.

“El proyecto del nuevo aeropuerto por supuesto hay que reorientarlo, con transparencia, pero no cancelarlo, como propone de manera absurda López Obrador”.

Te puede interesar: Los 9 riesgos ambientales de construir el nuevo aeropuerto del DF en el Lago de Texcoco

El candidato dijo que mantendrá al Ejército en las calles y que “mientras no contemos con policías confiables, bien pagadas, certificadas y realmente del lado de la gente, vamos a seguir apoyándonos en el Ejército y la Marina para cuidar a las ciudadanas y ciudadanos”.

Con información de Notimex