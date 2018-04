Los candidatos tras el debate: Anaya y AMLO se dicen ganadores; Meade confía en mejorar su posición

Los candidatos presidenciales que participaron este domingo en el primero de los tres debates a efectuarse con miras a las elecciones del 1 de julio, han presentado sus conclusiones sobre lo que les dejó su participación en el mismo, así como sus predicciones sobre lo que viene.

Durante conferencia de prensa, Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, dijo estar contento de que lo den como ganador del debate celebrado en el Palacio de Minería.

“Creo que quedó muy claro que esta es una elección de dos, que nuestra coalición es la única que puede derrotar y le puede ganar a la coalición de Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

Definió al tabasqueño como “un hombre sin respuestas, sin explicaciones a su pasado lleno de contradicciones y a sus propuestas absurdas”.

Resaltó como punto importante de su propuesta, la estrategia integral de seguridad planteada, misma que está dividida en dos ejes:

La prevención. Atender las causas más profundas, promoviendo el deporte, la cultura, por supuesto la prosperidad económica pero, sobre todo la educación.

Creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La cual ya no dependa de la Secretaría de Gobernación. Además de duplicar el tamaño de la Policía Federal y crear una nueva estrategia para con inteligencia desmantelar, no solamente descabezar las organizaciones criminales.

Anaya comentó que se sintió cómodo durante el debate, pues cumplió con “hablar frente, hablar con la verdad, hacer propuestas”.

De la misma forma, el panista hizo un reconocimiento a las y el periodista Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, quienes actuaron como moderadores y se comportaron a la altura de las circunstancias, siendo imparciales en el manejo del tiempo y de las intervenciones.

Por otro lado, el abanderado de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video en su cuenta de Twitter, donde también se declaró como el ganador del debate.

“No se ustedes pero yo creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche o pretencioso pero nos fue bien; me hubiese gustado responde a otras mentiras sobre todo del candidato del PAN (…) pero ya no dio tiempo, pero ya habrá tiempo de aclarar los asuntos”, dice en el video.

Comentó que los argumentos dados por Ricardo Anaya en su contra sobre su gestión como jefe de Gobierno de la CDMX, son falsos puesto que las cifras relacionadas con ingreso per cápita y de inversión, no corresponden a los resultados expuestos por el panista.

De la misma forma agradeció a sus simpatizantes por el apoyo brindado antes, durante y después del debate.

“Todo se los debo a ustedes, no es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano que ir a un debate con el apoyo de millones de mexicanos. Eso me dio seguridad y aplomo”.

El tabasqueño finalizó diciendo que no decepcionará a las millones de personas que lo apoyan y que el trabajo “para sacar a México adelante”, dependerá de todos y no solo de su figura.

Meade con esperanza de repuntar

Aunque en días anteriores el equipo de José Antonio Meade, candidato presidencial de Todos por México, comentó que su objetivo no era repuntar en las encuestas tras el debate, ahora el exsecretario de Hacienda confía en que los números se reviertan a su favor.

“Me parece tras el debate sí podremos mejorar nuestro posicionamiento, pero lo verdaderamente relevante es lo que deja sembrado el debate, que se trata de un espacio donde podemos empezar a contrastar qué es lo que cada una de las alternativas plantea”, dijo en entrevista para Ricardo Rocha en Grupo Fórmula.

Al ser cuestionado sobre quién había sido el ganador del debate, el candidato priista comentó que él fue el único que presentó contrastes y propuestas, por lo que sus argumentos le parecieron ser los mejores en comparación a sus cuatro rivales.

Resaltó que aunque el formato del debate es un tanto rígido, le permitió “acreditar la experiencia, conocimiento, en las propuestas” y ser contundente.

Sobre sus rivales directos comentó que Ricardo Anaya “tuvo que dedicarle una buena parte de su bloque y de su tiempo a explicar sus propias contradicciones y sus propios problemas (…) Que seas parte del debate como protagonista y su tema es corrupción, que no pueda explicar sus plantas industriales, pues es un tema que debiera de llamar la atención y preocupar”, dijo.

Respecto a López Obrador opinó que “fue el menos respetuoso, en términos del ciudadano. No dio, prácticamente, propuestas de ningún tema, no ofreció explicaciones en ningún otro”.

Señaló que a través de sus propuestas, el tabasqueño dejó muchas más preguntas que respuestas. “Vuelve a cometer un error que comete en cada elección, que es el de asumir que las encuestas son la elección y, por lo tanto, no está dispuesto a un contraste transparente de ideas”, finalizó.