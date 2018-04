Cancelar NAICM afectará crecimiento del país, dice Slim; que lo haga con su dinero, responde AMLO

El empresario Carlos Slim defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), pues el proyecto detonará la inversión en lo que ahora es una de las áreas más marginadas del Valle de México, sin importar el costo de la obra.

“Va a permitir transformar a todos los habitantes de la zona. Va a transformar esa área, que es la más degradada de la Ciudad de México y que será la más moderna del país, y la más jovial en cuanto a tendencia. Este proyecto vendrá multiplicado y traerá muchas otras inversiones que se tendrán que hacer en la zona”, dijo Slim en conferencia este lunes.

La defensa de la obra del NAICM se da luego de que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que cancelará el proyecto, pues la obra tiene un costo muy alto además de que los contratos se han asignado con poca transparencia.

“¿Vamos a hacer una inversión lejos porque es más económica o vamos a hacer una inversión que puede ser el detonante más grande del país? México necesita un proyecto de estas características y de esta dimensión”, señaló el empresario.

López Obrador respondió al empresario que la construcción de la nueva terminal aérea en lo que era el Lago de Texcoco no es un buen negocio para los mexicanos y que si él cree que es un buen negocio para él, “que lo haga con su dinero”.

Dijo que están utilizando a Slim “para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento. Pero no les va a funcionar. Seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. Seguramente Peña Nieto o Salinas, pero tampoco me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie”, aseguró el abanderado de Morena desde Sonora.

El tabasqueño ha dicho también que de ganar la Presidencia revisará los contratos del NAICM y realizará estudios para conocer si la obra es viable. AMLO propone utilizar la infraestructura de la Base Militar de Santa Lucía como tercera terminal para los vuelos internacionales.

En respuesta a los dichos del candidato, Slim señaló que puede hacer sus estudios, pero “ esta es una decisión que se tomó hace más de cinco años. Ahorita no veo que no se discute. Esto tienen que analizarse más a fondo, con todas sus consecuencias y efectos en la Ciudad de México”.

Carlos Slim dijo que “la discusión del aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos uno que otro, porque no es un coche, sino qué efectos va a tener la inversión”.

“En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico en un área como lo es el Nuevo Aeropuerto. Es un gran detonador, sólo lo puedo comparar con el Canal de Panamá”, señaló el directivo de Grupo Carso.

Slim también propuso utilizar una de las pistas del actual aeropuerto para crear un nuevo Paseo de la Reforma en el que haya espacios de conciencia, de cultura y comercial, parques y aéreas recreativas, oficinas, departamentos y hoteles, zona universitaria, de comercio y entretenimiento, así como centros de tecnología y museos, entre otros.