Incluyen a Caro Quintero en los más buscados del FBI; ofrecen 20 mdd por datos de su paradero

El exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue incluido por autoridades del FBI en la lista de los diez “más buscados”, y las autoridades de los Estados Unidos ofrecen 20 millones de dólares a quien ofrezca información de su paradero.

En un comunicado, el FBI informó que Caro Quintero es buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.

David L. Bowdich, director adjunto de la Oficina Federal de Investigación, señaló que las autoridades están comprometidas “a llevar ante la justicia a este delincuente peligroso y líder del cártel responsable del brutal asesinato de un agente de la DEA”.

De acuerdo con Bowdich, el agente especial Camarena se dedicó a detener el tráfico de drogas y a romper el ciclo de delitos relacionados con las drogas. “Es por su coraje y su altruismo que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero hasta que lo encontremos y lo coloquemos entre las rejas, a donde pertenece”, dijo.

The #FBI names Rafael Caro-Quintero as the 518th addition to its “Ten Most Wanted Fugitives” List. Up to $20 million reward offered by US Department of State’s Narcotics Rewards Program. View English/Spanish posters, read a story, and listen to a Podcast: https://t.co/cHHS44CQbG pic.twitter.com/hXRwTbS9WO

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) April 12, 2018