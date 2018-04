La violencia se agravó desde 2016, hay que cambiar la estrategia de seguridad, dice Meade

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reconoció en un evento ante empresarios que a partir de 2016 y 2017 la violencia se incrementó de manera notable en el país, por lo cual, dijo, la actual estrategia de seguridad del gobierno federal debe cambiar.

El abanderado del PRI dijo que el avance en seguridad que se había logrado en el sureste del país, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se vino abajo en los últimos años.

“Hoy es una estrategia (de seguridad) que tenemos que cambiar. Hoy el mexicano siente miedo en buena parte de su geografía, hoy está preocupado cuando sale a la calle, cuando toma el transporte público, cuando visita, incluso, un espacio turístico”, dijo ante integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco y Servytur).

De acuerdo con Meade, la violencia en estados como Guerrero durante 2017 fue un fenómeno que afectó también al sur y al Pacífico y que se vio reflejada en centros turísticos relevantes, como en Quintana Roo.

Eso, aseguró Meade, refleja que “han cambiado los elementos subyacentes en materia de violencia” y también los retos, pero que lo que no ha cambiado es el acceso de armas en el país.

El candidato por la alianza entre el PRI-PartidoVerde-Nueva Alianza recordó sus cinco ejes en materia de seguridad entre los cuales está evitar que lleguen armas y dinero a integrantes de la delincuencia organizada, modificar el esquema de los delitos del fuero común y el fuero federal para definir y sancionar de una misma manera, así como capacitación y mejora de salarios a policías.

“No hay de otra, no hay manera que recuperemos el espacio de seguridad, si no fortalecemos a los policías. Necesitamos más y necesitamos pagarles mejor, tal y como dice la plataforma que aquí me presentaron”, insistió Meade, quien a inicios de abril aseguró que de ganar las elecciones apostaría por continuar la guerra contra el crimen organizado, pero con “inteligencia, contra las armas, contra el dinero, dando mejores resultados, fortaleciendo a la policía”.