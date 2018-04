Fiscalía de Oaxaca acusa a médico de homicidio doloso por muerte de menor; doctores convocan marchas en 70 ciudades

Médicos y profesionales del sector Salud van a salir a las calles a protestar mañana en 70 ciudades del país, luego de que la Fiscalía de Oaxaca acusara de homicidio doloso al doctor Luis M., tras la muerte de un niño de tres años por presunta negligencia médica.

El incidente ha hecho que los médicos opinen que acusar a un doctor de homicidio intencional puede sentar un precedente legal “muy peligroso” contra el gremio.

Los hechos sucedieron el pasado 27 de noviembre de 2017, cuando el menor Edward L. T. llegó a una clínica particular de la colonia Reforma, en la capital de Oaxaca, para ser operado del brazo izquierdo tras una caída y horas más tarde falleció, al parecer, por una reacción alérgica a la anestesia.

El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo el pasado 6 de abril que la Fiscalía considera que existen elementos de prueba suficientes para sostener que el traumatólogo tratante, el doctor Luis M., incurrió en homicidio intencional, con agravante de responsabilidad médica, por lo que el responsable de aplicar la anestesia al menor está en prisión preventiva, luego de que un juez lo vinculara a proceso.

Rubén Vasconcelos explicó que la Fiscalía a su cargo consideró que existió un “dolo eventual” en el caso. Esto eso, que el médico no tomó todas las medidas de precaución necesarias para evitar la muerte del menor.

El fiscal explicó “una persona comete dolo eventual cuando sabe del riesgo que corre una persona ante ciertas circunstancias y no toma las medidas debidas para evitar un mal o un daño a las personas”, y que el médico contaba con conocimiento de sus actos, según información de La Jornada.

El doctor acusado puede enfrentar una condena de entre 8 y 20 años de ser encontrado culpable.

“Sentaría un precedente legal muy peligroso contra los médicos”

Ante la acusación por homicidio doloso, diferentes organizaciones que aglutinan a profesionales de la salud, como YoSoyMédico17 y el Movimiento 22 de Junio, rechazaron que los médicos ocasionen la muerte de un paciente de manera intencional, por lo que exigieron que se rectifique la tipificación del delito que se le imputa al doctor Luis M, y que sean peritos especialistas en medicina los que realicen las investigaciones del caso para determinar responsabilidades.

“La intención del médico no era que el niño muriera, era que se recuperara. Se siguieron todos los protocolos médicos, el peritaje no puede estar sesgado de un lado ni de otro”, expusieron en una rueda de prensa doctores del Colegio de Cirujanos Ortopedistas de Oaxaca, publicó el portal NVI Noticias.

“La acusación por homicidio doloso, de prosperar, sentaría un precedente legal muy peligroso para los médicos, puesto que ya tranquilamente se nos puede acusar de asesinato intencional ante el fallecimiento de un paciente”, dijo en entrevista con Animal Político la doctora Miroslava Solórzano del Movimiento 22 de Junio.

En cuanto a las palabras del fiscal Vasconcelos, quien expuso que el doctor Luis M. debió haber tenido en cuenta que en el hospital donde laboraba no había unidad de cuidados intensivos, Solórzano respondió que la mayoría de hospitales no tienen esa unidad de terapia intensiva.

“Usar como agravante que el hospital no tenía unidad de cuidados intensivos es ridículo. El 90% de los hospitales en México no tienen terapia intensiva. Y el 100% prácticamente de los hospitales públicos no tienen lo necesario para trabajar”, planteó la doctora.

“Entonces, bajo esa premisa ya no vamos a atender a nadie, porque el médico puede alegar que si no tiene lo necesario puede incurrir en dolo eventual y lo pueden acusar de homicidio calificado”, añadió.

Marchas en 70 ciudades

El movimiento #YoSoyMédico17 convocó a través de su perfil de Facebook marchas en 70 ciudades en apoyo al doctor Luis M. y para exigir mejores condiciones e insumos en los centros de salud públicos.

En la Ciudad de México la convocatoria es a las 9 de la mañana. La marcha saldrá del Ángel rumbo al zócalo capitalino.

En Acapulco, Guerrero, la manifestación partirá desde el asta bandera hasta el zócalo; en Cancún, saldrá del cruce de la avenida Bonampak y Nichupté; en Ciudad Juárez, saldrá del Hospital General; en Cuernavaca, de la Avenida Plan de Ayala; en Guadalajara, de la Glorieta de los Niños Héroes; en Hermosillo del Museo de la Unisón.

Checa aquí la lista de las 70 ciudades en las que se convocó la manifestación.