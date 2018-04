La suma de militantes del PRI y PAN no ayudan a fortalecer el músculo de AMLO en el Bajío

Ni la estructura del expanista Ricardo Sheffield, ni el apoyo del expriista Miguel Ángel Chico y tampoco la incorporación oficial del empresario Carlos Lomelí al Movimiento de Regeneración Nacional, lograron que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador exhibiera, al menos en las plazas públicas de El Bajío y los Altos de Jalisco, un músculo más poderoso al de años anteriores.

Lo dicho en el templete, contrastó con lo ocurrido en las explanadas. Para los operadores políticos la incorporación de Sheffield, militante blanquiazul por más de 25 años y expresidente municipal de León de los Aldama, representó un “avance significativo” en las encuestas de intención del voto; en las plazas, los espacios vacíos, dejaron algunas interrogantes.

El enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el estado de Guanajuato, Tomas Pliego Calvo se refirió a la adhesión de los expanistas: “Nosotros como Morena debemos traer en el estado más de 400 mil votos y quienes se han incorporado al movimiento otros 300 mil. La campaña apenas comienza, cuando la elección este a la vuelta de la esquina, cuando llegue el momento, van aumentar los números”.

Pliego Calvo, que en 2012 fue elegido como secretario de Organización de Morena a nivel nacional, argumentó que las adhesiones de expanistas y expriistas no tienen que reflejarse en los eventos: “Lo que se puede medir en los mítines es la fuerza de Morena y tenemos muy claro que una elección no se gana con plazas llenas. Nosotros tomamos la decisión de no disponer para estos eventos de un solo camión o camioneta, empezamos a convocar seis o siete días antes y lo hicimos, principalmente, a través de las redes sociales”.

Movilización de las bases

En el Bajío, los militantes de Morena se movilizaron: repartieron gorras y playeras, instalaron módulos de afiliación y buscaron a potenciales representantes de casilla.

El objetivo: revertir la tendencia histórica y superar, por primera vez, el tercer lugar en las preferencias electorales de los guanajuatenses.

El coordinador distrital de defensa del voto en San Francisco del Rincón por parte del movimiento obradorista, Gerardo Morales aseguró que la estructura de Sheffield se incorporará de manera paulatina.

“Es un grupo que va en crecimiento y que se ha sumado poco a poco pero de manera continua. El papel que va a desempeñar la gente de Sheffield es muy concreto: van a promover el voto en sectores a los que aun no hemos podido ingresar”.

Morales confió que la incorporación de los expanistas se refleje en próximos eventos.

Hace seis años, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota obtuvo más de 935 mil votos. El presidente, Enrique Peña Nieto logró alrededor de 920 mil sufragios, mientras que López Obrador rondó los 295 mil. En Guanajuato, los números no han favorecido al movimiento obradorista.

Candidata que declina

La segunda semana de febrero, la asamblea estatal del Movimiento de Regeneración Nacional de Guanajuato, eligió a Antares Vázquez Alatorre como su candidata a la gubernatura.

La designación, realizada en la ciudad de Silao, no tuvo contratiempos pues la otra aspirante, de nombre Natividad Hernández, dejó, por voluntad propia, la contienda.

Ya elegida, Vazquez Alatorre aseguró que era posible que la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social ganará la gubernatura.

Antares, hermana de Selene y Talia Vázquez Alatorre, apostó por el trabajo territorial, centro su discurso en combatir la inseguridad y el 11 de febrero realizó su cierre de precampaña, junto con López Obrador, en la plaza central de León.

Primero se dijo que Antares Vázquez sería sustituida por Miguel Ángel Chico Herrera, priista con más de 40 años de militancia. El cambio no se concretó pero semanas después, la secretaria de Morena Yeidckol Polevnsky informó de un cambio en la candidatura: Vázquez Alatorre fue sustituida por Ricardo Sheffield.

Este fin de semana, los tres personajes Antares Vázquez, Miguel Ángel Chico y Ricardo Sheffield compartieron el templete junto con el candidato presidencial López Obrador y otros actores políticos como Ricardo Monreal, responsable de la defensa del voto en la segunda circunscripción y Malu Micher Camarena, exfuncionaria del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard y ahora candidata al Senado de la República.

Durante su intervención en el evento realizado en Irapuato, Chico Herrera, dijo: “Quiero agradecer a Morena, al PT y al PES esta oportunidad. La tomo con humildad, con sencillez y con lealtad a los principios de la coalición. Licenciado López Obrador, le informo, le informo a todos ustedes, que Irapuato está destrozado, está sumido en la inseguridad, destrozado en su tejido social, destrozado por la miseria. Los panistas destrozaron Irapuato, vamos a quitárselos”.

Efectivamente, la inseguridad ha aumentado durante los últimos años pero no únicamente en Irapuato, sino en todo el estado. En el informe elaborado por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las víctimas de homicidio durante 2017 Guanajuato ocupa el primer lugar con más de cuatro mil 39 homicidios de los cuales mil 435 fueron clasificados como dolosos.

En los Altos de Jalisco ocurrió algo similar y aunque la plaza de Lagos de Moreno lució más llena que las de El Bajío, las nuevas incorporaciones al movimiento obradorista no terminaron por reflejarse de manera contundente.

Las adhesiones en Jalisco son varias, pues además de Carlos Lomelí, se encuentra la de Antonio Pérez, padre del piloto Sergio Checo Pérez y de José María Martínez que después 27 años de militancia en el PAN se sumó al movimiento obradorista.